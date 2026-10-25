Проф. Кантарджиев: Не мога да уважавам политици, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си

Силният лидер е много важен, защото понякога настъпват опасности за общественото здраве и лидерът трябва да си е на място, заяви в "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев. Видял съм много пъти каква е реакцията на политиците, когато е застрашен живота на българите, поясни той.

"Лошотията и завистта тя върви отдолу нагоре. От глупавите, простите, необразованите, злобните... Нагоре... И все нагоре. Ама стига, де. На какво прилича тази работа? Това си е все наше качество, което по доста подъл начин се използва от политиците". "Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си. Но какво да ви кажа? Но, слава богу, колкото казваме, че българският народ е злобен, толкова всеопрощаващ и бързо забравящ е".

По темата за липсата на ваксини проф. Тодор Кантарджиев коментира, че причината е "липса на авторитет пред производителите".

"Защото една година сложиш един антиваксър министър. Остана ваксините. Онези си ги върнат. Фирмите на обичат изваждане. Не обичат да си връщат ваксините. Стават такива неща. Не бива да ги допускаме".

Вижте целия разговор във видеото