Призвание лекар: Кой е най-важният избор в името на живота?

Срещаме ви с един млад и успял хирург, избрал да се развива в България и посветил се на здравето на пациентите. За изборите в медицината и кой е най-важният избор, който прави всеки лекар в името на живота.

Всичко се прави в името на пациента. Ти си човекът, който може да му помогне и всичко, което си научил трябва да го приложиш, за да помогнеш на този човек. Аз съм потомствен лекар и за мен не беше толкова трудно да избера лекарската професия и в частност хирургичната специалност.

Д-р Димитър Пейчинов всеки ден се изправя пред различни избори в битката за живота. А там право на грешка няма. Всяко решение е добре обмислено, взето в екип след прецизен анализ на състоянието на пациента.

д-р Димитър Пейчинов – хирург, нач. отделение по хирургия в "Св. Екатерина": Всичките са в името на пациентите - как да бъдат приети, какъв да бъде подходът ни на лечение, какви да бъдат изследванията, изборът на оперативна техника, всеки ден сме изправени пред различни избори. Понякога пред нас стои дилемата дали да оперираме или да не оперираме.

И признава, че именно това решение е най-сложното – както в професионален, така и в личен план.

Има онкоболни пациенти, при които не може да се помогне с операция, те продължават на друг тип лечение, но те идват при хирурга с надеждата, че той ще отстрани тумора и ще бъдат излекувани, на такива пациенти много е трудно да се обясни, че ти няма да можеш да му помогнеш и той оттук нататък трябва да продължи с друг тип лечение, това тежи най-много и това изморява емоционално един хирург.

Преди 14 години д-р Пейчинов прави и друг важен избор в живота – къде да продължи професионалното си развитие.

Имах дилемата дали да остана в България или да продължа някъде в чужбина, но заедно със съпругата ми решихме да останем в България и не сбъркахме. Все пак камъкът си тежи на мястото, попаднахме в екипи, които ни научиха, доволен съм, че останах в България, имах възможност да се развия, даже съм радостен, че останах в България.

А по дългия път за спасяване на живота, важен е и изборът на пациентите – на кого да се доверят.

Христо Георгиев – пациент: Нямаме ли доверие на лекар, нищо няма да стане. Изборът си е мой, аз съм се доверил на д-р Пейчинов. Животът ми е в неговите ръце.

А това, което кара д-р Пейчинов да се усмихва е, когато види в очите на своите пациенти, че страхът от неизвестното вече е отстъпил място на онази искрица на надежда, че лечението му е успешно.