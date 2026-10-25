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Смяна на времето - как се отразява на организма преминаването към "зимния часовник"?

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В 04.00ч. тази сутрин преминаваме към зимното часово време и преместваме стрелките на часовника с час назад - от 04.00ч. на 03.00ч. Как се отразява на организма преминаването към "зимния часовник"?

Вътре в нас продължава да функционира часовникът от предния ден, обясни в "Денят започва" д-р Петър Чипев, специалист по медицина на съня. По думите му организмът ни се нуждае от време, за да свикна с промяната.

“ Възможно е да тази сутрин да сме разбрали, че сме поспали малко повече, стига да сме се възползвали от тази промяна. Все пак такива промени отнемат от дни до седмица понякога, зависи от състоянието на организма”

Режимът и начинът ни на живот също имат значение.

Вижте целия разговор с д-р Петър Чипев във видеото.

#организъм #д-р Петър Чипев #смяна на часа

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