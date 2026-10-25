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България избира седмия президент

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Право на глас имат близо 6 милиона и 600 хиляди души

Снимка: БТА
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България гласува за президент. Право на глас имат близо 6 милиона и 600 хиляди души. Изборният ден започна и ще продължи до 20 часа, ако пред секциите има хора може да бъде удължен с 1 час.

27 са кандидат-президентските двойки, които ще се борят за място на "Дондуков" 2. Изборът е в ръцете на гражданите с право на глас. Това са 6 милиона 590 хиляди души. За първи път ще могат да гласуват 46 хиляди младежи, които тази година навършват 18 години.

Секциите с машина в страната са 9373, а в по-големите с над 780 избиратели, ще има по две машини. Общо 2249.

Секциите извън страната с 613 избор на първи тур има при 50% плюс един глас, ако във вота са участвали над половината от избирателите.

#България избира президент

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