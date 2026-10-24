Как се гласува с машина?

Избирателите срещат една основна трудност – при поставянето на смарткартата в машината. Това са изводите на ЦИК от проведените демонстрации и частичните местни избори преди седмица. В 75% от секциите сега ще се гласува с машина.

Още с влизането в секцията избирателят трябва да се легитимира с личната си карта. След това член на СИК му подава смарткартата. В тези две стъпки промяна няма, но има важна подробност.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Избирателят следва да постави картата в отвора, така че да се чуе щракване.“

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „След това се визуализира бюлетината. Тя е на три страници. Избирателят може да погледне първа, втора или трета страница, може да се върне, да избере и да натисне „Преглед“. След това се визуализира изборът на избирателя. След като се увери, че това е неговият избор, се натиска бутонът „Гласуване“.“

Изчаква се звуковият сигнал и излизането на разписката.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Това, което е важно – разписката да не се дърпа. Сега е готова – когато има звуков сигнал, се взима. Тя се сгъва.“

После се поставя печат върху разписката и избирателят я пуска в урната. Или, обобщено, има два тънки момента.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Най-сложно за всички възрасти е пъхането на картата в отвора. И след това, от емоция или от бързане, да не издърпат разписката.“

Има и възможност членовете на СИК да помогнат на избирател, който среща затруднения с машинното гласуване, но от разстояние не по-малко от 2 метра.