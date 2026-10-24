БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото часово време

Как се гласува с машина?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Избирателите срещат една основна трудност – при поставянето на смарткартата в машината. Това са изводите на ЦИК от проведените демонстрации и частичните местни избори преди седмица. В 75% от секциите сега ще се гласува с машина.

Още с влизането в секцията избирателят трябва да се легитимира с личната си карта. След това член на СИК му подава смарткартата. В тези две стъпки промяна няма, но има важна подробност.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Избирателят следва да постави картата в отвора, така че да се чуе щракване.“

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „След това се визуализира бюлетината. Тя е на три страници. Избирателят може да погледне първа, втора или трета страница, може да се върне, да избере и да натисне „Преглед“. След това се визуализира изборът на избирателя. След като се увери, че това е неговият избор, се натиска бутонът „Гласуване“.“

Изчаква се звуковият сигнал и излизането на разписката.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Това, което е важно – разписката да не се дърпа. Сега е готова – когато има звуков сигнал, се взима. Тя се сгъва.“

После се поставя печат върху разписката и избирателят я пуска в урната. Или, обобщено, има два тънки момента.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Най-сложно за всички възрасти е пъхането на картата в отвора. И след това, от емоция или от бързане, да не издърпат разписката.“

Има и възможност членовете на СИК да помогнат на избирател, който среща затруднения с машинното гласуване, но от разстояние не по-малко от 2 метра.

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #гласуване с машини #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
4
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
6
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Още от: Президентски Избори 2026

Раздадоха изборните книжа в Смолян
Раздадоха изборните книжа в Смолян
Започна раздаването на изборните книжа в община Белица Започна раздаването на изборните книжа в община Белица
Чете се за: 00:57 мин.
Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция? Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция?
Чете се за: 02:07 мин.
Започна раздаването на изборните книжа в СИК - Благоевград Започна раздаването на изборните книжа в СИК - Благоевград
Чете се за: 00:45 мин.
653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя 653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя
Чете се за: 02:00 мин.
Подготовката за вота в Благоевградска област Подготовката за вота в Благоевградска област
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кой е Слави Бинев? Кой е Слави Бинев?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Самолет се разби в двора на къща край Плевен Самолет се разби в двора на къща край Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Демонстрация в Мадрид: 250 000 души в защита на пенсионната система
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Украйна: Връзката със „Старлинк“ и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Как си представят учениците президента на България?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ