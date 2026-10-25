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"Животът е прекалено скъп": Париж след мащабните протести

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БТА
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Париж се събуди след втората събота на мащабни протести без щети от погроми. Исканията на хората обаче остават.

„Музеите са затворени. Чуваха се някакви бомби и такива неща вчера. Жалко е.“

БНТ: Смятате ли, че животът във Франция е скъп?

„Скъп е, но се живее. Не трябва постоянно да се оплакваме.“

„За протестите е сигурно, че трябва да ги има. Животът е прекалено скъп. Например, когато става въпрос за храна, сега една опаковка макарони струва почти 2 евро. А за хората с деца един пакет памперси струва 10 евро. Това е абсурдно.“

Следи от запалените коли отпреди седмица все още личат и скоро няма да бъдат заличени, а почти всички магазини ще останат затворени поне до края на месеца.

В края на единственото разрешено вчера шествие в Париж 500 провокатори хвърляха камъни и гранати по полицията. Тя им отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ. Сблъсъци имаше и в Марсилия, Лион и Бордо.

„Смятам, че е катастрофално – паветата на земята и хората, които почистват преди и след това. Намирам го за малко тъжно.“

Сред мирно протестиращите имаше доста хора и с чувство за хумор. Две французойки пък избраха да се скрият от проливния дъжд в точката на най-високо напрежение в Париж, без да обръщат внимание на десетките полицейски и бронирани автомобили, прелитащи пред тях.

#протести #Франция #Париж

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