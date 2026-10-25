Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции

Изборен ден и в Сърбия, в западната ни съседка гласуват за парламент.

От Белград предават специалните пратеници на БНТ Ива Стойкова и Борислава Борисова.

Дълги опашки се извиха пред избирателните секции в Белград от началото на изборния ден. Клаксоните, с които преминаващите автомобили поздравяваха върволицата от хора, създаваха усещането за приповдигнатост. Въпреки хладния и мрачен неделен ден, всеки от търпеливо чакащите реда си има своя мотив да гласува.

"Очаквам промяна за здравеопазването, образованието, правосъдието и най-важното - децата ни да останат тук, в страната."

Близо два часа на опашка чака и подалият оставка президент Александър Вучич, който е водач на коалицията, с която неговата Сръбска прогресивна партия се явява на изборите. Упражни правото си на глас в Белград заедно със съпругата си.

Александър Вучич, кандидат от СПС: „Надявам се тази вечер демократичната воля на хората да надделее. Както винаги съм казвал, може да спечелиш или да загубиш, но винаги трябва да бъдеш отговорен."

Изборите се провеждат в навечерието на втората годишнина от трагедията в Нови Сад, където при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души и са разглеждани като най-сериозното изпитание за управляващите досега. Символично в града избра да гласува водачът на Студентска листа – гражданската листа, подкрепена от студентите, Илия Сърандович.

Илия Сърандович, водач на „Студентска листа – студентите печелят“: „През целия предизборен период беше ясно, че ще има подобни сцени, които дават надежда, че избирателната активност на парламентарните избори ще бъде рекордна в най-новата история на Сърбия.“

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Висока активност регистрираха и в чужбина, въпреки решението на правителството да се гласува според сръбското часово време - мярка, която наблюдателите определиха като опит да бъде възпрепятствано правото на глас на избирателите.