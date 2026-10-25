Драган Нешич: Ще се борим да играем във всички финали

Старши треньорът на женския волейболен отбор на Левски Драган Нешич коментира пред БНТ победата с 3:0 над Славия в среща от втория кръг на родния шампионат. Нешич поздрави „белите“ за показания характер и сподели, че основната цел пред неговия отбор този сезон ще бъде да участва на всички възможни финали.

„Искам да поздравя Славия, играят изключителен волейбол, за нас беше важно да победим днес. В сряда имаме важен мач в Нидерландия, днес не бяхме брилянтни, но искам да поздравя моя отбор за важните три точки“, каза Нешич.

„Имаме нужда от месеци, не дни, не искам по никакъв начин да съм критичен към моя отбор, това е прекрасен отбор, ще се борим да играем във всички финали, това ни е основна цел“, добави специалистът.

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