БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 01:57 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Радослав Янков: По-трудно е да поддържаш едно високо ниво, отколкото да го достигнеш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Сноубордистът даде специално интервю за БНТ преди старта на новия сезон.

Радослав Янков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Директно от италианския зимен център Бормио сноубордистът Радослав Янков се включи в предаването „Арена спорт“. Как върви подготовката му за новия сезон – националът разговаря със специалния пратеник на БНТ Калин Гугов.

„Доста сезони минаха, това ще ми бъде 20-ти или 21-ви. Доста сезони и в Световната купа. Един от напредналите в спорта съм. Сутринта се видях с Фишналер в кабинката и той няма намерение да се отказва, продължава. Казва, че това му е страстта, обича го, както и аз. Обичам това, което правя и продължавам. Мотивиран съм да се състезавам. Това ми е силата и продължавам напред“.

„Тук сме на едно от местата, на които прекарваме доста време в началото на подготвителния период от септември месец. Едно от местата, което все още поддържа условия септември-октомври месец, тъй като стана доста трудно да се намират условия по това време на годината. Нямахме най-перфектните условия в началото на подготовката, тъй като снегът от миналото година беше изчезнал и беше останал само леда от глетчера. Но сега, както могат да видят и зрителите, започва една истинска зима и се надявам така да условията се подобрят“, добави Янков.

Янков провежда подготовка с част от младите български надежди в сноуборда, за които той може да служи за пример.

„Не слушат много, но... (смее се). Те са млади момчета с малко опит все още. Идеята на това е да се подготвят и да имат повече време на сняг. При всички положения е различно за мен. Интересно е, имам компания, мога да си говоря с някой допълнително, не се чувствам сам, както през годините съм се чувствал. Така че мисля, че е в положителна посока“, каза още сноубордистът.

Спортистът сподели и очакванията си за сезона.

„Очаквания не обичам да казвам, имам си надежда, искам да се позиционирам във финалите на Световната купа, където всичко е възможно. Влизането в Топ 3 е абсолютно възможно, с добро ниво, с добра екипировка и добро каране. Не веднъж съм се доказал, че нещата ги мога и се надявам и тази година да е така. Винаги съм казал, че е по-трудно да поддържаш едно високо ниво, отколкото да го достигнеш. Младите сега ще го разберат. Въпросът е, че поддържането на форма на високо ниво не е лесна работа“, завърши Янков.

Подробности вижте във видеото!

#Радослав Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
2
Кой е Слави Бинев?
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
3
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
Как се гласува с машина?
4
Как се гласува с машина?
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
5
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
6
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Специално за БНТ

Иван Димитров: Трябва да сме малко по-спокойни
Иван Димитров: Трябва да сме малко по-спокойни
Петър Кънев: Вътрешното първенство е гръбнакът на женския волейбол Петър Кънев: Вътрешното първенство е гръбнакът на женския волейбол
Чете се за: 01:17 мин.
Стойчо Младенов: ЦСКА вече играе като силните европейски отбори Стойчо Младенов: ЦСКА вече играе като силните европейски отбори
Чете се за: 03:30 мин.
Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на „Българска армия“ Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на „Българска армия“
Чете се за: 04:37 мин.
Официално: ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ на 31 октомври Официално: ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ на 31 октомври
Чете се за: 03:42 мин.
Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си!
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
193 сигнала за изборни нарушения са получени в МВР към 11.00 часа
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Президентски Избори 2026
Силно земетресение удари гръцкия остров Закинтос
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ