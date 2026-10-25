Радослав Янков: По-трудно е да поддържаш едно високо ниво, отколкото да го достигнеш

Директно от италианския зимен център Бормио сноубордистът Радослав Янков се включи в предаването „Арена спорт“. Как върви подготовката му за новия сезон – националът разговаря със специалния пратеник на БНТ Калин Гугов.

„Доста сезони минаха, това ще ми бъде 20-ти или 21-ви. Доста сезони и в Световната купа. Един от напредналите в спорта съм. Сутринта се видях с Фишналер в кабинката и той няма намерение да се отказва, продължава. Казва, че това му е страстта, обича го, както и аз. Обичам това, което правя и продължавам. Мотивиран съм да се състезавам. Това ми е силата и продължавам напред“.

„Тук сме на едно от местата, на които прекарваме доста време в началото на подготвителния период от септември месец. Едно от местата, което все още поддържа условия септември-октомври месец, тъй като стана доста трудно да се намират условия по това време на годината. Нямахме най-перфектните условия в началото на подготовката, тъй като снегът от миналото година беше изчезнал и беше останал само леда от глетчера. Но сега, както могат да видят и зрителите, започва една истинска зима и се надявам така да условията се подобрят“, добави Янков.

Янков провежда подготовка с част от младите български надежди в сноуборда, за които той може да служи за пример.

„Не слушат много, но... (смее се). Те са млади момчета с малко опит все още. Идеята на това е да се подготвят и да имат повече време на сняг. При всички положения е различно за мен. Интересно е, имам компания, мога да си говоря с някой допълнително, не се чувствам сам, както през годините съм се чувствал. Така че мисля, че е в положителна посока“, каза още сноубордистът.

Спортистът сподели и очакванията си за сезона.

„Очаквания не обичам да казвам, имам си надежда, искам да се позиционирам във финалите на Световната купа, където всичко е възможно. Влизането в Топ 3 е абсолютно възможно, с добро ниво, с добра екипировка и добро каране. Не веднъж съм се доказал, че нещата ги мога и се надявам и тази година да е така. Винаги съм казал, че е по-трудно да поддържаш едно високо ниво, отколкото да го достигнеш. Младите сега ще го разберат. Въпросът е, че поддържането на форма на високо ниво не е лесна работа“, завърши Янков.

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