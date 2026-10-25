БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%,...
12:46, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
10:59, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
10:43, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:57 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
09:09, 25.10.2026
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
07:36, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 25.10.2026 г., 12:55 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:55, 25.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:52, 25.10.2026
Недоволството във Франция: Равносметката от социалната мобилизация...
12:43, 25.10.2026
Ниска избирателна активност в Кърджалийско
12:39, 25.10.2026
Заместник-председател на СИК в Община Садово е отстранен за...
12:34, 25.10.2026
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
12:34, 25.10.2026
В село Три кладенци - цяла комисия в нетрезво състояние?
12:30, 25.10.2026
Михаил Александров и Стойчо Младенов в "Арена спорт"
12:25, 25.10.2026
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
2
Кой е Слави Бинев?
3
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
4
Как се гласува с машина?
5
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
6
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...
Реклама
Най-четени
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 24.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.10.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 24.10.2026
Спортни новини 23.10.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 23.10.2026
Спортни новини 22.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 22.10.2026
Спортни новини 22.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 22.10.2026
Спортни новини 21.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 21.10.2026
Реклама
Водещи новини
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
12:34, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
12:25, 25.10.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си!
14:01, 25.10.2026
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
10:38, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
193 сигнала за изборни нарушения са получени в МВР към 11.00 часа
13:47, 25.10.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
12:57, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 03:07 мин.
По света
България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ)
14:24, 25.10.2026
Чете се за: 00:20 мин.
Президентски Избори 2026
Силно земетресение удари гръцкия остров Закинтос
15:15, 25.10.2026
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ