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Рекордна избирателна активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:22 мин.
По света
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Снимка: БТА
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В Сърбия гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост. Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател, е подложен на нарастващ натиск след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 – кандидатите. До затварянето на секциите в 20:00 часа е в сила предизборно мълчание.

Към този час е рекордна избирателната активност – над 27%. Дълги опашки от желаещите да упражнят правото си на глас се извиха още в 7:00 часа, когато секциите отвориха. Много хора търпеливо чакат своя ред въпреки сравнително хладното време, както и много семейства с малки деца и трудноподвижни хора. Атмосферата е по някакъв начин и малко празнична, като преминаващите автомобили поздравяват хората, които чакат на дългите безкрайни опашки с клаксони.

За около 70 нарушения се съобщава в страната, а в Белград обстановката е спокойна. Видимо хората са много мотивирани да гласуват:

– Гласувам, защото всички граждани заслужават да живеем по-добре. Аз съм студентка, имам майка, баба и дядо и е много важно всички да гласуваме.

– Очаквам промяна за здравеопазването, образованието, правосъдието и най-важното - децата ни да останат тук, в страната.

снимки: БТА

– Всичко е неизвестно. Хората нищо не казват, всички си мълчат. Нито съседите, нито приятелите казват, аз аз не питам.

– Предишни години имаше по-малко активност. Сега е различно. По броя на хората, дошли да гласуват, се вижда, че искат нещо да се промени.

Вижте прякото включване на Ива Стойкова, спец. пратеник на БНТ в Сърбия

# Александър Вучич #избори в Събрия #парламентарни избори в Сърбия #Предсрочни избори в Сърбия

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