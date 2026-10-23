Михаил Александров и Стойчо Младенов в "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" очаквайте:

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров разкрива последните детайли около реконструкцията на стадион "Българска Армия".

Стойчо Младенов за амбициите на "червените" и големите битки пред българския футбол.

БНТ на живо от Бормио: Специалните ни пратеници в Италия проследяват подготовката на Радослав Янков за новия сезон в сноуборда.

Не пропускайте "Арена спорт" в неделя, 25 октомври от 13:00 ч. по БНТ 1!