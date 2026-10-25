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Стойчо Младенов: ЦСКА вече играе като силните европейски отбори

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Легендата на ЦСКА заяви, че тимът трябва да стане шампион и отбеляза, че разликата с предишния треньор Христо Янев и сега с новия е огромна и несравнима.

стойчо младенов цска вече играе силните европейски отбори
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Една от знаковите фигури на ЦСКА Стойчо Младенов сподели впечатленията си от новото ръководство на мъжкия тим и от новия стадион "Българска Армия", който ще бъде открит на 31 октомври. Младенов говори за предаването "Арена спорт".

"Чувството беше необяснимо. Новият дом е нещо прекрасно, страхотно", разкри той.

"Мисля, че това, което беше "Българска армия" навремето, в този си вид новият стадион ще бъде 10 пъти по-взривоопасен от страна на феновете. Врящото котле, така бих го нарекал. Защото акустиката и плътността на феновете, която ще се осъществи, ще бъде наистина 12-ият играч в полза на ЦСКА", добави той.

Запитан как намира отбора сега, Младенов коментира:

"Във вътрешния шампионат и в тези два мача с Монако и снощния мач се вижда разликата във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега новия треньор - огромна е разликата, тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат, за да се получи по-усъвършенствана самата игра и по-ползотворна, по-ефикасна. Рано е за оценки."

"Виждаме добри неща, които трябва да продължат в по-силен етап от мачовете. Може би ще видим истинските качества на треньора. Дали е това, което всички искаме и желаеме, или е човек, който изповядва един и същи футбол във всеки един мач", заяви Младенов по адрес на Маркус Гиздол.

"ЦСКА иска победа на всяка цена, повярвайте ми. Равните мачове ЦСКА не го устройват. Това, че се играе красив футбол с агресия, със скорост, открит футбол, това в един определен момент феновете няма да се радват на това нещо, феновете искат победи. Феновете искат да бъдат първи. ЦСКА трябва да бъде първи, трябва да е шампион. Големите треньори трябва да умеят да четат играта. Не инерциите да ги водят", смята легендарният футболист на ЦСКА.

На въпроса какво най-силно иска да види във футбола ни, той отговори:

"Първо искам ЦСКА да е шампион тази година. Надявам се и вярвам, че това нещо ще се осъществи. И второ, което искам, българският футбол една крачка, но в положителна насока да се развива, във възходяща линия. Това е мечтата ми, защото за успехите на националния отбор, на клубните отбори се определя качеството и нивото на треньорите. Тогава вече треньорите ще имат по-голяма възможност да отидат в чужбина да работят и да се развиват."


Вижте цялото интервю във видеото!

#Стойчо Младенов

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