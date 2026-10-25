Студен въздух се очаква да нахлуе до края на деня, на места ще превали

Днес преди обяд на много места в равнинната част от страната ще се задържи мъгливо. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°. Ще е почти тихо. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и в следобедните часове в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е умерен. Облачността над западната половина от страната ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне да нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в източната половина от страната и крайните южни райони – до 21°, за София – около 14°.

По Черноморието на места преди обяд ще има намалена видимост и ниска облачност, а слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места по северното крайбрежие. Около обяд облачността временно ще се разкъса и намалее. Сутринта ще е почти тихо, а в следобедните часове ще духа слаб източен вятър, който в края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Над планините облачността ще бъде значителна. В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 2400 метра надморска височина и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

През нощта срещу вторник и във вторник студеният въздух ще обхване цялата страна. Ще остане ветровито, макар че вятърът постепенно ще отслабне, повече в западната половина. Облачността ще е по-често значителна; в Източна България на много места ще вали, а на отделни места валежите ще са значителни. По-късно през деня в югоизточните райони валежите ще спрат, а ще вали в Централна Северна България.

В сряда главно в Северна България на места ще има и превалявания. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. В четвъртък отново ще духа северозападен вятър, слаб до умерен, по-късно в източната половина от страната ще стане север-североизточен и ще се усили. Ще преобладава облачно време, почти без валежи. В петък ще се задържи предимно облачно, главно в западната половина от страната с валежи. Вятърът ще отслабне.