ЦСКА се завръща у дома

2026-а бележи началото на ново летоброене в историята на един от най-успешните и обичани отбори у нас. Намираме се в сърцето на "Българска армия", вече най-модерният стадион на родна територия. Съоръжение с монументална и историческа стойност за "червения гигант" от Борисовата градина.

Нашата разходка започва от терена, където армейците ще играят своите домакински мачове. Качихме се и на легендарния Сектор Г - най-големият сектор на стадион "Българска армия" с над 5600 места. От тук агитката на ЦСКА може да показва своите невероятни хореографии.

В двата ъгъла на трибуната са предвидени и зони за хора в неравностойно положение. Непосредствено зад трибуната е ситуиран популярният амфитеатър, мястото, пресъздаващо стария вид на "червения" сектор, където феновете могат да комуникират и да се социализират помежду си. Обиколката ни продължава в Сектор В, който е с капацитет от малко под 5000 места. Той също е покрит със специални ергономични седалки. Сектор Б на "Армията е разделен на две основни зони – домакинска част и сектор за гостуващи фенове. Вътрешното пространство е организирано по същия удобен начин за оптимално изживяване на феновете. Сектор А е разделен на четири нива – бронз, силвър, голд и платинум. От тук се открива една мащабна гледна точка за феновете, носейки уют и комфорт на привържениците.

Скайбоксовете са 8 и ще гарантират страхотни удобства, а от тук се разкрива и най-добрият изглед към терена, в допълнения към петзвездното обслужване с храни и напитки. И футболистите на ЦСКА ще разполагат с най-добрите условия около мачовете. На стадиона има модерна стая за загрявки и помещение с ледени вани, в съседство с ефектната нова съблекалня. Тя ще е поредното вдъхновение за играчите. В центъра и стои логото на ЦСКА, за да напомня на всички за какво се борят и към какви стандарти трябва да се придържат.

Старият стадион може и да е разрушен, но земята под него винаги ще остане специална за ЦСКА. Тук клубът печели десетки трофеи, кара милиони да се влюбят в отбора, вдъхновява поколения, минава през трудности, но винаги се завръща с амбиции за още по-славно бъдеще. Стадионът днес е по-впечатляващ от всякога. Той придава нов облик на българския футбол и най-сетне отговаря на величието на "червения" клуб. ЦСКА се завръща у дома.



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