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Петър Кънев: Вътрешното първенство е гръбнакът на женския волейбол

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Български волейбол
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Вицепрезидентът на федерацията изгледа на живо дуела между Славия и Левски.

Петър Кънев
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Първенството е добро, миналата година имаме голям наплив от отбори, които желаят да участват. Освен Суперлигата имаме и Висша лига. Имаме 10 отбора в първата и 10 отбора във втората лига. Това каза в интервю за БНТ 3 вицепрезидентът на федерацията по волейбол Петър Кънев, който изгледа на живо столичното дерби между Славия и Левски.

„Мисля, че преди 5 години когато започнахме, на призива ни да участваме в женско първенство се отзоваха три клуба. На женския волейбол това е гръбнакът – вътрешното първенство. В момента имаме почти 90 български състезатели зад граница при мъжете и почти 60 при дамите. Нашата федерация създава добър продукт, който се харчи добре и това е благодарение на вътрешното първенство и школите“, добави Кънев.

Вицепрезидентът каза също, че очаква през новия сезон Левски и ЦСКА да окажат сериозна съпротива на хегемона от последните години Марица.

Подробности вижте във видеото!

#НВЛ за жени 2026/2027 #Петър Кънев

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