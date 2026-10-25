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Иван Димитров: Трябва да сме малко по-спокойни

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Спорт
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Треньорът на Славия с коментар пред БНТ след загубата от Левски в НВЛ за жени.

Иван Димитров
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Старши треньорът на Славия Иван Димитров коментира пред БНТ поражението с 0:3 гейма от Левски във втория кръг на волейболното първенство при дамите. Младият наставник сподели, че тимът му се подобрява седмица след седмица и изрази надежда, че „белите“ ще могат да приключат сезона сред първите 4 отбора.

„Играхме слабо във втория и третия гейм. В сравнение с миналата седмица направихме хубав мач. Надявам се с всяка седмица да влизаме в ритъм. За мен място в четворката е постижимо. Имаме още какво да покажем. Надграждаме с всяка седмица. Всичко трябва да подобрим – сервис, посрещане. Трябва да сме малко по-спокойни, но има време, ще влезнем в час“, каза Димитров.

Подробности вижте във видеото!

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#НВЛ за жени 2026/2027 # Иван Димитров #ЖВК Славия

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