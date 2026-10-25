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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Близо 1000 души гласуваха за президент в Париж

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Чете се за: 00:52 мин.
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В 18 секции гласуват българите във Франция. Вотът е на фона на социалното недоволство в страната. Как протича изборният ден за българите и каква е равносметката от вчерашния френски бунт разказват специалните пратеници на БНТ в Париж Виолета Русенова и Иван Мушкаров.

Вчерашните протести не отказаха българите да гласуват. Стигането до трите секции в Париж, разположени в българското посолство, беше безпроблемно. Гласували са близо 1000 души. На последните избори през април интересът беше по-голям. И трите машини работиха без проблеми.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова

#избори на 25 октомври #вот в чужбина #избори за президент #Франция #Париж

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