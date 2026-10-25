Вотът във Великобритания: Слаб интерес сред българите на Острова

На последните парламентарни избори през април във Великобритания се стигна до опашки и напрежение, но на тези избори ситуацията е различна - нито има опашки, нито има интерес.

Ивайло Марчев, председател на СИК: „Няма много голяма активност – не знам на какво се дължи. Най-вероятно на лошото време. В сравнение с миналите избори активността е много слаба. От 1600 души през изминалите избори, мисля, че до обяд 600–700 бяха гласували. Опашките бяха двучасови, а сега в момента няма никой.

БНТ: На какво се дължи ниската избирателна активност?

„Според мен – на дългите години, в които нищо не се случваше на изборите, винаги се гласува, и всъщност на купените гласове...“ „Мислех си дали да дойда в този момент, и реших да дойда, защото е изключително важно всеки, който има право на този глас, да го упражни.“ „Надявам се да е силен президент, доколкото е позволено. Да е активен и в България, и в международен план, особено с всички геополитически проблеми в момента.“

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