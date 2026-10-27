Бойко Василев: Победата на сръбските студенти е исторически успех

Протестите в Сърбия продължават, а политическата им кулминация дойде с изборите, които могат да се окажат исторически момент не само за страната, но и за Балканите. Какво показват резултатите, как студентското движение успя да се организира и какво предстои след победата?

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Можем да кажем още сега, без да чакаме, че това наистина е исторически момент. Големият извод е, че една организация, която успя да води протести в продължение на две години и да запази тайната в рамките на своята организация през цялото това време, спечели изборите в Сърбия с убедителна преднина.“

Василев коментира, че студентите са изключително интересна организация, която ще бъде изучавана от историята, защото според него това е исторически прецедент.

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Организация без лидер. Организация без идеология и без геополитическа ориентация. Организация, в която говорителите непрекъснато се сменяха, за да заблуждават жълтите медии и службите, които постоянно бяха по следите им. Днес говори един, утре отговаря друг. Организация, в която нямаше никаква друга тема освен Вучич, корупцията и правовата държава. Основното послание беше: Вучич да си отиде.“

Той подчерта, че става дума за едно анархистично, хоризонтално движение, което успя да запази вътрешната си конспиративност цели две години.

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Процесът, по който вземаха решенията си, е изключително интересен. Събират се на така наречените пленуми. Това е своеобразен експеримент в пряката демокрация. На тези пленуми решенията се вземат единодушно и при пълна секретност.“

Според журналиста движението успява да събере хора с различни политически възгледи около общото искане за промяна в управлението, борба с корупцията и възстановяване на правовата държава.

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Винаги, когато съм питал студентите: „Добре, а геополитически къде сте? Европа или Русия? Изток или Запад?“, те отговаряха: „Това няма никакво значение. Тези въпроси ще ги решаваме после. Първото и най-важното е да свалим Вучич. Сред студентите има всякакви хора. Има такива, които харесват Русия, има националисти, либерали, зелени и проевропейци. Нито една от тези групи обаче не доминира. Ако поставим студентите в нашите обичайни политически клишета - Изток срещу Запад или либерали срещу консерватори, - ще сгрешим.“

Василев подчерта, че движението е успяло да запази вътрешната си организация в тайна и да излъчи кандидати извън традиционните политически среди. Според него това е една от причините да изненада управляващите. Победата обаче поставя пред студентите нови предизвикателства. Според Василев основният въпрос вече е как движението ще се превърне в политическа сила и как ще взема решения по ключови за Сърбия теми.

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Досега беше много трудно и уникално. Сега предстои още по-трудното: как от тази маса ще бъде излъчено правителство? Вероятно отново ще бъдем изненадани. Не бих се учудил, ако правителството бъде съставено от съвсем непознати хора, които дори не фигурират в изборните листи. А студентите през цялото време са гарант и двигател на процеса. Но те не овластяват себе си.“

Журналистът предупреди и за рисковете пред движението, включително възможността протестната енергия да прерасне в напрежение и насилие.

„Очевидно съществува опасност от разправа. Има риск бурната радост да прерасне в нещо доста неприятно, което да навреди на студентите“, коментира той.

Другото голямо предизвикателство е как различните групи в движението ще намерят общ език по въпроси като отношенията с Европейския съюз и политиката спрямо Русия.

Бойко Василев, журналист в БНТ: „Политическите проблеми се решават с политически искания. За да правиш политика, трябва да имаш политически искания и да приемеш политическите разделения. Според мен именно това е първият проблем, който ще възникне пред тях. Как те ще решават големите въпроси на Сърбия, които стоят пред нея, например Европа, санкциите срещу Русия.“

Според него студентите ще трябва да докажат, че могат не само да обединяват недоволството срещу властта, но и да предлагат решения за бъдещето на страната. Василев коментира и реакцията на Александър Вучич след изборния резултат. По думите му признаването на загубата е показателно, макар и съпроводено с критики към студентското движение.

„Трябва да кажем, че Вучич призна победата през зъби. Трябва да признаем и че не всеки автократ би направил това.“

Според журналиста предстои да се види каква роля ще играят Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия в новата политическа ситуация.

„Оттук нататък обаче въпросите вече няма да бъдат насочени само към него. Ще трябва много внимателно да следим как ще продължи този удивителен експеримент в пряка демокрация, конспирация и победил анархизъм“, заключи Бойко Василев.

Вижте целия разговор във видеото