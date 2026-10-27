Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен

Тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е79 в района на Люти дол. Микробус е блъснал шофьор, слязъл от автомобила си, след като колата му започнала да пуши.

По първоначална информация лек автомобил се движел в посока София, когато водачът му спрял край пътя, след като забелязал, че колата му има проблем. Мъжът слязъл от автомобила, за да провери какво се случва. В този момент бил блъснат от преминаващ микробус. При инцидента шофьорът на леката кола е загинал. Заради тежкото пътнотранспортно произшествие движението по главен път Е79 в района е затворено.

Въведени са обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.