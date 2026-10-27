БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
души потърсили спешна помощ исул протеста
Слушай новината

Тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е79 в района на Люти дол. Микробус е блъснал шофьор, слязъл от автомобила си, след като колата му започнала да пуши.

По първоначална информация лек автомобил се движел в посока София, когато водачът му спрял край пътя, след като забелязал, че колата му има проблем. Мъжът слязъл от автомобила, за да провери какво се случва. В този момент бил блъснат от преминаващ микробус. При инцидента шофьорът на леката кола е загинал. Заради тежкото пътнотранспортно произшествие движението по главен път Е79 в района е затворено.

Въведени са обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.

#нелепа катастрофа #загина #мъж #главен път Е79

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
1
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата разследва случай на немарливост
2
10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата...
Гледайте финалите на световното първенство по борба на живо по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба на живо по БНТ 3
Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април
4
Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска...
Гюров и Кандев - първи в Белгия и Люксембург
5
Гюров и Кандев - първи в Белгия и Люксембург
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
6
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Общество

Без валидна лична карта преди балотажа? - МВР обясни как ще можете да гласувате
Без валидна лична карта преди балотажа? - МВР обясни как ще можете да гласувате
Омбудсманът поиска от ЦИК проверка на секциите за хора с увреждания още за балотажа в неделя Омбудсманът поиска от ЦИК проверка на секциите за хора с увреждания още за балотажа в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери: Облекчение или повод за ново напрежение? Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери: Облекчение или повод за ново напрежение?
Чете се за: 04:17 мин.
Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните ваксини и късно ли е за имунизация през ноември? Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните ваксини и късно ли е за имунизация през ноември?
Чете се за: 03:00 мин.
Как да реагираме при среща с мечка в гората? Как да реагираме при среща с мечка в гората?
Чете се за: 03:10 мин.
44 юристи призовават прокуратурата да протестира присъдата на насилниците на животни от Свищов 44 юристи призовават прокуратурата да протестира присъдата на насилниците на животни от Свищов
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Прокуратурата внесе искане в Софийския градски съд за постоянен арест на Еюп Темиз Прокуратурата внесе искане в Софийския градски съд за постоянен арест на Еюп Темиз
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното? Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното?
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Бойко Василев: Победата на сръбските студенти е исторически успех
Чете се за: 06:40 мин.
По света
Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото "Милен Цветков": Протест срещу освобождаването на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ