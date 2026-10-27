Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери: Облекчение или повод за ново напрежение?

Мотоциклети и кемпери вече ще могат да бъдат застраховани с „Гражданска отговорност“ за срок от минимум 30 дни. Това предвиждат приетите промени в Кодекса за застраховането. Все още обаче не е ясно колко ще струват краткосрочните полици, а сегашните цени остават високи след драстичното поскъпване през тази година. Затова и недоволството сред мотористите продължава.

Възможността за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за по-кратък период е положителна стъпка, но ефектът от промените ще зависи от начина, по който бъдат определени цените на полиците. Това коментира в „Денят започва“ Красен Парушев, офицер на мото клуб.

„Tова е положителна стъпка, защото в крайна сметка е пазарен принцип. Всеки трябва да плаща това, което ползва“, заяви той.

Все още няма яснота колко ще струват новите краткосрочни застраховки. Според него най-важното е стойността на полиците да бъде изчислена така, че да има реална полза за мотористите.

„Опитах се да намеря някаква информация по този въпрос, обаче все още няма налична и се надяваме силно цената да бъде съобразена с това, което искаме. В крайна сметка, ако едномесечна полица струва или две едномесечни струват колкото една тримесечна, тя няма да е в полза на мотористите. Така че се надяваме да бъде съобразена именно с това“, посочи Парушов.

По думите му увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ е значително. Той даде личен пример с цената, която е платил за полицата си през миналата и настоящата година.

„Преди два дни ми се наложи да изкарам зелената си карта, там намерих старата застраховка. 140 лева беше миналата година, тази година съм платил 115 евро, 118 даже, което прави 80% поскъпване за застраховката за една година. Помня, че и миналата година по същото време ни убеждаваха, че цените са дигнати само с половин процент, а всъщност 80% има реално поскъпване“, коментира той.

Той уточни, че не може да определи една универсална цена, която да бъде приемлива за всички мотористи, тъй като тя зависи от конкретния мотоциклет и други фактори. Според него обаче ключовият въпрос е как ще бъдат изчислени краткосрочните полици.

От мотоклуба очакват застрахователите да обяснят на каква база определят стойността на полиците и да предоставят данни, които позволяват да се прецени дали цените са обосновани.

„Очакваме да се калкулират наистина. Не знам на базата на какво се правят тези цени. Най-вероятно на щети и на инциденти. Надявам се да бъдат прозрачно обявени цените. И на каква база да се дадат статистики. В крайна сметка ние по това може да се ориентираме. Дали са реални или не“, посочи Парушов.

По думите му ориентировъчната цена за едномесечна полица не трябва да надхвърля 20 евро, като стойността на застраховките за три и шест месеца също трябва да бъде изчислена пропорционално.

„Предполагам, че една едномесечна не трябва да струва повече от 15 - 20 евро. Максимум. И трябва да е така калкулирана, че в крайна сметка три месеца и шест месеца да ни правят повече от една година. Или две едномесечни да ни правят повече от тримесечна“, посочи той.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.