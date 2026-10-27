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Шпионска мрежа в Румъния: Службите в Букурещ разследват саботажи

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Румъния е разкрила руска шпионска мрежа за саботажи, отговорна за инциденти, свързани с военни комплекси на територията на страната. По данни на румънското разузнаване групата е имала задача да извършва саботажи както в Румъния, така и в други европейски държави. Кои са заподозрените и как се е стигнало до тяхното разкриване?

Това е такъв пореден опит, всъщност успял опит за саботаж в Румъния. Интересното е в случая, че румънските тайни служби издадоха прессъобщения за това как функционира тази международна мрежа за саботажи, организирана от Руската федерация.

Хората са набирани в социалните мрежи, таргетирани са основно лица, които са в несигурно икономическо положение или имат криминално минало. Първо са използвани за по-леки задачи, като например снимане, фотографиране на обекти, които са от интерес за Руската федерация. Имаше такъв случай в Румъния, бяха снимани военни бази около Констанца. След това те са използвани за палежи, разрушаване на военни заводи и най-накрая за убийства. Интересно е, че след това е много трудно да се излезе от тези мрежи, тъй като хората биват заплашвани. В конкретния случай става въпрос за румънско оръжейно предприятие, което се нарича "Карфил". Хванати са, както и в други случаи, граждани от бившите СССР, в този случай става дума за двама души от Беларус и за един от Украйна, които са били заловени в Германия и в Полша, където са подготвяли други палежи.

Вижте повече в прякото включване на Стилян Деянов.

#саботажи #румъния #шпионаж

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