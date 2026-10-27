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След въвеждането на "Зона с ниски емисии": Сериозни задръствания по ключови булеварди в Пловдив

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Сериозни задръствания по основните булеварди на Пловдив след въвеждането на „Зона с ниски емисии“ в центъра на града. Екоограничението за старите автомобили беше въведено на първи октомври, но от общината обявиха, че до началото на декември няма да налагат глоби на нарушителите. Една от причините е, че все още не са поставени камерите за наблюдение и контрол.

Още след въвеждането на зоната с ниски емисии в центъра на Пловдив бяха отчетени сериозни задръствания. В час пик движението по булевардите „Шести септември“, „Руски“, „Христо Ботев“ и „Цар Борис Трети Обединител“ почти спира.

Изгорелите газове от чакащите продължително на светофара автомобили навлизат в зоната с ниски емисии.

Наложи се полицаи да регулират движението, за да се облекчи трафикът в града.

„Само че няма как да спрем другия въздух отстрани, щото се минава с емисии по „Шести септември“, по „Борис“, няма как да ги ограничим.“

Жителите на Пловдив са недоволни, че зоната с ниски емисии се въвежда за период от 7 месеца в годината. За сравнение, в София тя действа само три месеца. След анализ администрацията в Пловдив ще реши дали да се намали времето ѝ на действие. Зоната с ниски емисии е обозначена със знаци за ограничаване на движението, но на прилежащите булеварди все още няма указания откъде започва:

Иван Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: „Ще подготвим една обществена поръчка за табели, които да се поставят на самите булеварди преди пресечките на зоната, за да не може да не се получават тези маневри да излизат назад на булевардите. Ще се поставят, но ще отнеме време.“

Близките на хора със специални потребности вече се оплакват, че не могат да влизат с автомобили за рехабилитация.

„В паркиране и репатриране и там ни казаха, че тая опция я няма, в смисъл не е записана в закона. Буквално думите на жената бяха: „Или такси, или градски транспорт, ще спрете извън зоната“, което нас не ни удовлетворява, в смисъл ни създава трудности, които са излишни според нас.“

Иван Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: „Ние сме изпратили уведомителни писма до всички общини в България – 264 броя, че има зони с ниски емисии. Така че общините са запознати и могат също да подадат заявление в „Паркиране и репатриране“ за изваждане на пропуск.“

До края на ноември нарушителите само ще се уведомяват по телефона или с писмо, че не са спазили общинската наредба. След това глобите започват от 25 евро при първо нарушение и стигат до 511 евро при постоянно нарушаване на забраната.

#"Зона с ниски емисии" #Пловидв

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