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Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
11:50, 27.10.2026
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
07:12, 27.10.2026
Чете се за: 06:35 мин.
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Спортни новини 27.10.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 27.10.2026
Спорт
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12:25, 27.10.2026
След въвеждането на "Зона с ниски емисии": Сериозни...
12:11, 27.10.2026
Парламентарни избори в Израел: Решава се политическото бъдеще на...
12:03, 27.10.2026
Семен Новиков и Едмонд Назарян закриват българското участие при...
11:44, 27.10.2026
Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на...
09:40, 27.10.2026
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
09:33, 27.10.2026
Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и...
09:20, 27.10.2026
Нургюл Салимова: Не бих се отказала от мечтата си, заради...
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Младежки Олимпийски игри Дакар 2026: Гледайте от 31 октомври до 13 ноември по БНТ 3 и на сайта www.bntnews.bg/sport
Семен Новиков и Едмонд Назарян закриват българското участие при класиците на световното първенство по борба
12:03, 27.10.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Ангел Русев и Дениз Данев приключиха безуспешно участието си на световното първенство по вдигане на тежести в Китай
11:49, 27.10.2026
Чете се за: 03:25 мин.
Ивана Ангелова е новият държавен шампион по прескачане на препятствия
11:15, 27.10.2026
Чете се за: 02:05 мин.
Почина Валентин Трънски – една от знаковите фигури в българското таекуондо
10:41, 27.10.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Министър Енчо Керязов обсъди конкретни възможности за партньорство с Барселона
10:03, 27.10.2026
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Повдигнаха обвинение на шофьора, предизвикал катастрофата с четири жертви край Плевен
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Прокуратурата протестира срещу предсрочното освобождаване на...
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07:58, 27.10.2026
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ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи...
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