Шефът на НСО за случая със Соня Колтуклиева: Видях грешки в нашите служители

Видях грешки в нашите служители. На гражданин, който е паднал, задължително трябва да се помогне, каза пред медиите началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев. Той коментира случая с журналистката Соня Колтуклиева.

"Предприели сме проверка, вътрешна проверка дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги. Журналист: Видяхте ли грешки на вашите служители? Да, видях грешки на нашите служители. Не мога да ви дам допълнителна информация, защото ви казвам, в момента тече проверка, тече досъдебно производство, така че няма как да дам допълнителна информация." "Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите, такива, каквито са. Така че в случая имаме процедура, която трябваше да се изнесат колегите."

Ген. Тонев, който депозира оставката си преди дни, коментира, че след като му е поискана, няма как да не я подаде. На въпрос дали би приел да остане началник на НСО, ако Министерският съвет не се съгласи той да напусне поста, Тонев каза, че е „служител и винаги ще остане служител“.

Ген. Емил Тонев е свидетел по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, който е обвинен в престъпление по служба.



