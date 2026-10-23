Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции

"Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка". Това каза пред съда служителят на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Адвокатът му Тервел Георгиев също поиска съдът да наложи по-лека мярка, докато полковник Георги Заев, заместник военноокръжен прокурор, заяви, че поддържа искането за постоянен арест.

Предстои съдът да се произнесе по-късно тази вечер за това дали и каква мярка за неотклонение ще наложи на Варадинов.

По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.