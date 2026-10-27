Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде облачно, но ще вали главно в източната половина. Предупреждение за значителни валежи от дъжд е обявено в североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 9° и 17°, в София – около 11°. Ще духа умерен, в източните райони временно силен северозападен вятър. През нощта вятърът ще бъде слаб до умерен, от северозапад. Ще се задържи облачно.

Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 9°, по Черноморието – до 11°, а максималните ще бъдат от 8° до 13° в Северна България до 14°–17° в южните райони и по Черноморието. През деня ще се задържи облачно с валежи от дъжд, главно в Северна България и крайните източни райони. По Черноморието също ще вали, но предимно слабо. Ще духа слаб до умерен северен вятър.

В планините ще бъде много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, а над около 1600 метра – от сняг. И през следващите дни ще се задържи предимно облачно с валежи. В четвъртък ще вали на места, главно в Северна и Източна България. В петък и събота валежи, на места интензивни, ще има на много места в цялата страна.

Ще остане ветровито, а температурите ще се задържат почти без промяна. В неделя валежите ще продължат, като ще бъдат по-значителни в централните и източните райони на страната. От север ще нахлува много студен въздух и със застудяването границата между снега и дъжда ще се спуска все по-надолу. Възможно е да превали сняг не само в по-ниските планински райони, но и на места в Северна България.