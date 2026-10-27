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Тодор Ангелов: За мен Кирил Милов е световен шампион

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Чете се за: 03:30 мин.
Борба
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Председателят на Българската федерация по борба Тодор Ангелов говори пред БНТ за представянето на състезателите ни на световното първенство в Астана.

Тодор Ангелов
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Председателят на Българската федерация по борба Тодор Ангелов похвали Кирил Милов за спечеления бронзов медал от световното първенство в Астана. Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3. Ангелов сподели, че възприема Милов като световен шампион и само фактът, че борецът е бил включен в състава в последния възможен момент му е попречил да се окичи със злато.

„Кирил Милов, ако не беше такава тягостна обстановката и знаеше от по-рано, че ще участва…за мен той е световен шампион. Просто така се случи. Така се случи в една ситуация, не успя срещу беларусина. Дай Боже на Олимпийските игри да сме на финал, първо да вземем квота и след това да сме на финал“, сподели Ангелов.

Той коментира и представянето на представителите ни в класическия стил като цяло.

„Стоян Кубатов завоюва пето място. Едмонд Назарян, дай Боже да стане бронзов медалист и Новиков да вземе шампионската титла. Повече какво да искаме? Това е просто щастие. Сега е техният пик. Догодина трябва да вземем квота и после на Олимпиадата да извоюваме всичко възможно най-хубаво“, добави президентът на родната централа по борба.

Ангелов е категоричен, че всички усилия от последните дни по допускането на Кирил Милов, Семен Новиков и Едмонд Назарян до участие са се оправдали.

„Всичко се оправда. Аз казвах, че тези тримата трябва да вземат медали и те ще ги вземат. По-щастливи от това какво да бъдем? Няма какво да направим. Оправда се рискът. Всички сме много щастливи и много доволни“, категоричен е председателят на федерацията.

Ангелов коментира и очакванията си за представянето на женския ни тим на световното първенство.

„Стискам палци на всички. Дано Биляна се представи така, както може. Дай Боже да вземем 2-3 медала и от свободния стил, и Биляна да вземе. Това ще бъде най-голямата радост, за която се борим“, заяви председателят.

Ангелов присъства и на Конгреса на световната централа по борба. Той коментира как е бил приет от колегите си.

„Много добре ни посрещнаха. Всички бяха добронамерени към нас. Надявам се да върнем нашата борба там където ѝ е мястото“, каза още Ангелов.

Той разкри, че има информация за подадени жалби за избора му за председател на федерацията, с които ще се занимава когато се пробере в България.

„Първо ще се захвана с това да се придвижим в Агенцията по вписванията. Разбирам, че има една-две жалби, но когато се прибера ще разбера за какво става въпрос. Борим се така както ги надвихме на световното, да успеем и да няма жалби“, завърши Ангелов.

Подробности вижте във видеото!

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#Световно първенство по борба в Астана #Тодор Ангелов #Председател на БФ Борба #Кирил Милов

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