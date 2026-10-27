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Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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У нас
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Васил Михайлов ще бъде предаден на гръцките власти, едва след като приключат производствата срещу него у нас

осъдиха прокурорския син година осем месеца условно пуснаха ареста
Снимка: БТА
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Окръжният съд в Кюстендил допуска изпълнението на европейската заповед за арест по отношение на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, едва когато приключат наказателните производства срещу него у нас.

Гръцката прокуратурата повдигна обвинения срещу Васил Михайлов за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж с насилие и причиняване на тежка телесна повреда на гръцки бизнесмен.

Престъплението е извършено през август тази година, докато Васил Михайлов се издирваше. Ако бъде признат за виновен по делото, го заплашва доживотен затвор.

Васил Михайлов заяви пред съда, че желае да бъде екстрадиран в южната ни съседка, като не посочи мотиви за искането си.

Съдът обаче се съобрази с искането на прокуратурата, той да бъде предаден на гръцките власти след като приключат производствата срещу него в България. От прокуратурата няма да протестират решението.

Решението на окръжния съд в Кюстендил може да бъде обжалвано в 5-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

#производства срещу него #прокурорски син #Гърция

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