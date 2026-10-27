"Студентската листа" в Сърбия няма да въвежда санкции срещу Русия.



Това заяви представител на "Студентската листа" и бъдещ депутат Йово Бакич пред руски телевизионен канал в Белград.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос написа в Екс, че Брюксел ще подкрепи новото правителство по пътя му към евроинтеграцията.

Позицията на "Студентската листа" спрямо Косово обаче остава същата като тази на предишния кабинет.

В столицата хиляди се събраха за втора нощ на празненства с фойерверки и танци, след като движението на студентите събра 52,7% от гласовете при рекордна избирателна активност и сложи край на управлението на Александър Вучич.