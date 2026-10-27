Забелязаната мечка на Витоша: "Ние сме гости в планината, не тя" - разказва мъжът, който я е срещнал

Мечка беше забелязана в района на междинната станция на Симеоновския лифт на Витоша. Животното е било видяно от Никола Нешев, доброволец в Планинската спасителна служба към БЧК. Случаят отново поставя въпроса за безопасността на туристите в планината и за правилното поведение при среща с диви животни.

Случката се разиграва в неделя, 25 октомври, около 18.00 часа. Тогава Никола слиза от Алеко, когато на няколко метра от него се оказва мечка.

Никола Нешев – доброволец в ПСС към БЧК: "След дежурство си слизах по пътя в посока Бистрица. След един от завоите мечокът си стоеше на пътя, нещо си правеше. Той се стресна, подскочи и изчезна някъде надолу. Сравнително голям беше."

Мечката е забелязана на черен път на 300–400 метра от хижа „Северина“, в близост до междинната станция на Симеоновския лифт.

Никола казва, че за първи път се среща толкова близо с дивото животно.

Никола Нешев – доброволец в ПСС към БЧК: "Със сигурност се изплаших. Гледаш да не я изплашиш по някакъв начин, да ѝ покажеш, че ти не си заплаха за нея. Тя си живее тук, ние сме гости в планината, не тя."

Йордан Мачирски, който повече от 20 години е планински водач във Витоша, казва, че досега не е попадал на подобна случка.

Йордан Мачирски – планински водач: "Витоша е природен парк и тук има много диви животни. Няма как да бъде осъществен контрол върху начина, по който те се придвижват."

Затова е важно да следваме съветите на Планинската спасителна служба.

Никола Нешев – доброволец в ПСС към БЧК: "По никакъв начин да не я караме да се чувства в опасност или да мисли, че сме там, за да я нараним. Отдръпваме се леко назад, не я гледаме директно в очите и може да вдигнем малко шум, за да се изплаши и да си хване по пътя."

Експерти обясняват, че в момента мечките са в активен хранителен сезон.

Гл. ас. д-р Владимир Тодоров – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН: "В момента те трябва да си набавят изключително много храна, тъй като трябва да натрупат голямо количество мазнини, за да могат да оцелеят през зимния сън. Това е един критичен момент от живота на кафявата мечка и поради тази причина търсят храна."

Гл. ас. д-р Владимир Тодоров – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН: "Най-обичайният сценарий, при който животни навлизат в населени места, е свързан с такива, които са научени от майките си или са отбити от тях да търсят спокойствие около човека, тъй като биологията на мечката предполага подобно поведение."

От Министерството на околната среда и водите обясниха, че през предходни години на Витоша са наблюдавани женски мечки с малки, което показва, че районът е подходящ за размножаване на вида. Данните за тази година не позволяват да се определи броят им, а мечките се придвижват по горски пътища и участъци, пресичащи туристически маршрути.

Позиция на Министерството на околната среда и водите: „През предходни години на Витоша са регистрирани и наблюдения на женски мечки с малки, което потвърждава, че районът се използва и за размножаване на вида. Наличните обобщени данни от националния мониторинг обаче не позволяват да се определи броят на размножаващите се женски на Витоша през настоящата година. Мечките могат да използват горски пътища и други проходими участъци за придвижване, включително такива, които се пресичат с туристически маршрути.“

И още един случай, този път от село Мало Бучино. Жители сигнализират за щети, след като мечки са забелязани в селото. От екоминистерството поясниха, че на 25 октомври е подаден сигнал за мечка с малко мече. Установени са щети по пчелин във вилната зона на селото – унищожени са приблизително шест пчелни кошера.