Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са доставени

В Пловдив започна поставянето на противогрипни инжекционни ваксини. В някои лекарски кабинети дозите са доставени днес, след като първите 150 000 пристигнаха в страната със закъснение преди дни. Защо доставката се забави и има ли все още достатъчно време за изграждане на имунитет?

Семейството на Димитрина Тилева си поставя противогрипната ваксина всяка година. Двете ѝ деца вече са имунизирани с назална ваксина, но възрастните е трябвало да изчакат инжекционните дози.

Димитрина Тилева – пациент: "Всяка година се ваксинираме – двама възрастни и две деца в нашето семейство. Имали сме години, в които изобщо не сме карали сезонния грип. Освен малки деца, имаме възрастни баби и дядовци и се опитваме да бъдем отговорни към всички."

Тази година чакането е по-дълго от обичайното. В кабинета на общопрактикуващия лекар д-р Георги Цигаровски едва вчера са получени 200 инжекционни дози. Поставянето им започна днес, като с приоритет са възрастните хора.

Д-р Георги Цигаровски – общопрактикуващ лекар: "Спрямо миналата година имаше забавяне. Доколкото разбрах, то е обусловено от причини извън България."

Притеснение от забавянето на ваксините има и сред хората в село Крумово.

Захарина Вълканова – общопрактикуващ лекар в с. Крумово: "За първа година толкова късно започваме поставянето на ваксините и се надявам, че хората ще имат възможност да създадат имунитет. Около 15 дни са необходими от поставянето, за да се изгради добър имунитет."

От Министерството на здравеопазването обясняват забавянето с производствен проблем.

Доц. д-р Христиана Бацелова: "Имаше някакви производствени проблеми, но това, от друга страна, не оправдава факта, че само в България има такива сериозни проблеми с липсата на ваксини, за разлика от Румъния, за разлика от Гърция и други страни членки на Европейския съюз. Категорично не трябва да се допуска повече такова забавяне."

Въпреки забавянето, според личните лекари не е късно за ваксина. Обичайно грипната вълна идва в края на януари.