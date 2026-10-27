Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Еюп Темиз остава в ареста, реши Софийският градски съд.

Според съда има достатъчно доказателства, от които обосновано да се предположи, че именно Еюп Темиз умишлено е стрелял в главата на Слави Бинев.

"Ако е на свобода, има опасност и да се укрие, още повече съпругата му Ния Темиз вече е напуснала страната и дори иска да бъде разпитана като свидетел по видеоконферетна връзка, а не лично. Има опасност и да извърши друго престъпление, тъй като е извършил убийството в дома на Слави Бинев, пред свидетели, което говори за особена дързост", допълват от съда.