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Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на ерата "Нетаняху"?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Израелците са изправени пред съдбовен избор. За първи път след атаката от 7 октомври в страната се провеждат парламентарни избори, които могат да сложат край на ерата: "Нетаняху". Вотът прерасна в оспорвана битка между досегашния премиер Бенямин Нетаняху и бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот.

Избирателна активност, каквато Израел не е виждал от 4 десетилетия. Само до обяд бяха гласували над 30% от гласоподавателите.

Ринат, жителка на Тел Авив: "За нас това са най-важните избори досега. Искам промяна, искам силна партия, която да влезе във властта и да промени нещата към по-добро."

От изборите зависи политическото оцеляване на Бенямин Нетаняху.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Не можем да оставим тази битка в ръцете на левицата и арабските партии, които искат да сложат край на еврейската държава. Това е залогът. На карта е поставено съхраняването на еврейската държава, гарантирането на сигурността и защитата на бъдещето ни."

А това е човекът, който иска да сложи край на управлението на Нетаняху. Гади Айзенкот. Бивш началник на въоръжените сили на Израел. Лидер на новосформираната партия "Яшар". Войната с Хамас му е отнела сина и двама племенници.

Гади Айзенкот, лидер на партия "Яшар": "За 18 месеца след сформирането на правителството ще поема ангажимент да ликвидираме военния и управленския капацитет на Хамас. Това е ангажимент, който ще изпълня. Не се поддавайте на паниката, която Нетаняху се опитва да всява. Трябва да останем непоколебими в мисията си и да сменим най-лошото правителство от създаването на дъражавата."

Опозицията обвинява Нетаняху за провала на израелските служби за сигурност на 7 октомври 2023 г. При атаката на палестинската групировка Хамас загинаха около1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

Йона, дъщеря на жертва от атаката на Хамас: "Спомнете си за всички, чиито глас беше заглушен - за убитите, загиналите, за хората, преживели тежки травми, за хилядите семейства, на които животът беше разрушен."

Опозиционните сили настояват за независима комисия, която да разследва атаките и реакцията на Израел. Нетаняху обаче се противопоставя на подобно разследване.

Амоц Аса Ел, политически анализатор: "Най-голямо значение ще има доколко избирателят, когато остане сам пред урната, ще си спомни за събитията от 7 октомври."

Според социологическите прогнози нито един от двата основни лагера не разполага с достатъчно подкрепа за парламентарно мнозинство. Това означава, че вероятно ще последват седмици и дори месеци на преговори. И вероятността от нова политическа криза остава напълно реална.

#съдбовен избор #Израел #избори

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