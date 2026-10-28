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Армен Назарян: Щастлив съм, че моят син се върна в борбата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Спорт
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Двукратният олимпийски шампион по борба е доволен от показаното от неговия син Едмонд.

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Двукратният олимпийски шампион по борба Армен Назарян изрази задоволството си от представянето на своя син Едмонд Назарян на Световното първенство в Астана, Казахстан. Българският национал завърши на пето място в категория до 63 килограма при завръщането си на голямо първенство след близо тригодишно отсъствие.

В интервю за БНТ легендарният борец подчерта, че за него най-важното е завръщането на Едмонд на тепиха и желанието му отново да се състезава на най-високо ниво.

"Щастлив съм, че моят син се върна в борбата. Показа много сила и характер, показа техника и много ми хареса борбата му. Близо три години отсъстваше от тепиха. Много се радвам, че се завърна. Той иска да спечели златен медал и ще се борим за това“, заяви Назарян.

Двукратният олимпийски шампион отличи и победата на Едмонд над силния му турски съперник, като подчерта значението на този успех за самочувствието на младия национал.

"Едмонд направи много силни срещи срещу иранеца, индиеца и турчина, който е световен шампион. Пожелавам му успех. Продължавай със същия дух и сила, вярвай в себе си и един ден ще успееш“, допълни той.

Назарян поздрави и българските състезатели за представянето им на шампионата, като специално отличи Семен Новиков за спечеления златен медал. Той благодари на хората, които са подкрепили националния отбор, и изрази надежда успешното представяне да продължи до следващите Олимпийски игри.

"Понякога не медалът е най-важното нещо, а самото участие“, подчерта Назарян, визирайки завръщането на сина си сред най-добрите борци в света.

Вижте цялото интервю във видеото.

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