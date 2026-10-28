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В Световния ден на анимацията: Как са оживявали рисуваните герои преди повече от век и защо днес аниматорите отново залагат на ръчните техники?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Анимацията отдавна е надхвърлила границите на детското кино, с различните си стилове и истории тя успява да докосне зрители от всички възрасти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Как са оживявали рисуваните герои преди повече от век и защо днес аниматорите отново залагат на ръчните техники? В Световния ден на анимацията в Културен център „Морско казино“ в Бургас представят три филмови програми – от първите прожекции през 1892 година до съвременните български и световни продукции.

Три специални програми в Бургас проследяват развитието на анимационното изкуство. Публиката ще види едни от най-старите анимации, студентски продукции от НАТФИЗ и филми от международния фестивал "Monstra" в Португалия. А въпреки навлизането на изкуствения интелект в анимационното кино все по-силно се откроява една любопитна тенденция.

Проф. д-р Радостина Нейкова, катедра „Продукция и постпродукция“: „Съвременните млади хора, всички автори виждат, че това, което се прави с ръце, няма как да се замени от машина. Защото няма как да вкарат цялото това чувство, което ние, авторите, вкарваме в анимационните филми. И всъщност сега тенденцията, която се вижда, е именно това, че професионалисти, студенти се обръщат към ръчно правените анимационни филми и техники.“

Новите технологии улесняват работата на аниматорите, но зад всяко движение на екрана продължават да стоят човешката фантазия, търпението и творческият усет.

Проф. д-р Радостина Нейкова, катедра „Продукция и постпродукция“: „Особено децата често питат: „Ама нали компютърът го прави?“ Не, не го прави компютърът. Или ако го прави компютърът, ти му казваш как. Анимацията и цялото кино се правят с 24 картинки – 24 фрейма за една секунда. Това е една секунда. Представете си, за този кратък звук вие правите 24 рисунки, движения на куклата или движения на декор. Трудно, но много интересно се прави.“

Анимацията отдавна е надхвърлила границите на детското кино. С различните си стилове и истории тя успява да докосне зрители от всички възрасти.

Людмила Кутиева, управител на Културен център „Морско казино“ – Бургас, Факултет „Екранни изкуства“: „Това е едно вълшебно изкуство, което вълнува както малки, така и големи. Откакто показахме нашата програма, има голям интерес. Хората звънят и питат за часовете и очаквам залата днес да е пълна и това изкуство да намери своите зрители.“

Българската анимация също получава признание по света. Родни филми печелят международни отличия, а наши автори работят по съвместни продукции с творци от други държави.

#Световен ден на анимацията #Бургас

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