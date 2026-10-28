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Как се поддържа образцова хижа?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Най-добрите и модернизирани хижи у нас получиха награди за своята дейност. За една от хижите във Витоша ви разказахме преди ден. Друга от отличените е хижа „Македония“, високо в Рила планина. Колко обаче са важни тези места високо в планините, където често друг подслон освен тях няма, и защо е необходимо те да са в добро състояние?

Александър Христов – хижар на хижа „Македония“: "За нас това е едно сериозно признание за нашия труд, пот, нерви, лични средства и време. Това е нещо, което за нас даде резултат на усилията, които сме вложили. Не е лесно да се поддържа такъв високопланински обект, през зимата особено. Изискват се ежедневни грижи."

Около 350 са хижите и заслоните в България, близо 200 са в добро състояние, показват данните на Българския туристически съюз.

В поддържаните хижи и заслони у нас винаги има подготвена печка с дърва за огрев, топло одеяло и медикаменти за първа помощ. Тези места освен за излет често са и укрития в тежки метеорологични условия. Това е и причината те често да спасяват животи.

Здравко Мавродиев – началник на ПСС – Благоевград (район Рила): „За мен е важното това, защото човек може да попадне винаги в такава ситуация, където са му необходими такива средства и това са местата, където може да бъдат намерени… Ако не може да стигне човек до тях, той трябва да знае как да оцелява в планината. Поради тази причина се правят т. нар. снежни пещери, но затова хората трябва да имат опит и оборудване.“

Повечето хижи у нас се ремонтират и поддържат с помощта на Българския туристически съюз или с доброволен труд. За да става по-лесно стопанисването им, според хижари и планинари трябва да помага и държавата.

Здравко Мавродиев – началник на ПСС – Благоевград (район Рила): „Хижата в зимната планина не винаги е стопанисвана, но винаги поне за хижа „Македония“ бих казал, и много като нея има стая, в която денонощно отключена, в която е заредена печката и само с един кибрит се пали и човекът много бързо може да се стопли. Има и туристическа кухня, където са оставени консерви и медицински пособия за първа медицинска помощ.“

Ако туристите не знаят къде се намира най-близката хижа или заслон в района, към който са тръгнали, експертите съветват те да отменят преходите в планините. През зимата липсата на тази информация може да струва човешки живот.

#образцова хижа #поддържане #хижи #награди

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