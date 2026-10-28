Европейски рекорд: 2-килограмова круша отгледаха двама братя от кърджалийското село Подкова

Легендата разказва, че английският учен Исак Нютон лежал под ябълково дърво, една ябълка го ударила по главата и така той открил закона за земното притегляне. Представете си какво щеше да открие, ако на главата му беше паднала круша като тази от овощна градина край село Подкова.

Тя е с тегло близо 2 килограма и с нея спокойно могат да се нахранят десет души.

Но по-важното е, че тази круша поставя нов рекорд, защото е почти два пъти по-тежка от френския носител на приза. Екип на БНТ е в овощната градина на братята Зеки и Хикмет Ахмед, които разказват как се ражда толкова голяма круша и каква е тайната на добрата реколта.

Вижте прякото включване на Красимир Ангелов.