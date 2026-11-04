ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство

Еврокомисията с категорична негативна оценка за Република Северна Македония в изпълнението на условията по преговорната рамка за присъединяване към Съюза.

В публикувания днес доклад на Комисията за напредъка на Скопие е записано, че не се прави нищо за промените в Конституцията, в които трябва да бъдат включени и българите.

Според Брюксел са необходими допълнителни усилия за подобряване на диалога с България. В доклада е отбелязано и че Смесената мултидсциплинарна историческа комисия е провела 4 заседания за последната година, но без резултат.

Успехът на проекта за Коридор VIII е тясно свързан с диалога между София и Скопие, отбелязват от ЕК. От Брюксел отново настояват двустранните договори да се изпълняват и се споменава не само Договора за приятелство и добросъседство, но и Преспанският договор с Гърция.

В доклада има и още забележки - за съдебната система, борбата с корупцията и защита на демокрацията.



