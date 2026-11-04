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След синята лавина: Смяна на властта в конгреса в САЩ

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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синята лавина смяна властта конгреса сащ
Снимка: БТА
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Синя лавина затрупа Съединените щати - демократите постигнаха историческа победа на Междинните избори и спечелиха властта в двете камари на Конгреса. С 228 места, Демократическата партия си осигури комфортно мнозинство в Камарата на представителите. Голямата изненада дойде от изхода от битката за Сената, където с 54 места, горната камара също ще бъде контролирана от демократите. За първи път от десетилетия традиционно червени бастиони като Тексас, Канзас и Охайо обърнаха гръб на Републиканската партия - както в надпреварата за Сената, така и на места за губернаторския пост.

Избирателите в Съединените щати гласуваха за промяната. Победата наистина е значителна. Приоритети - разходи на домакинствата, достъп до здравеопазването. Те не вярваха, че това е възможно. Най-тъмночервеният щат на самотната звезда - Тексас стана син. И при това, въпреки че Илон Мъск изливаше милиарди в подкрепа на републиканците. Сенаторското място грабна Джеймс Таларико.

Джеймс Таларико, избран за сенатор от щата Тексас: „Изправихме се срещу двама Голиати. Най-богатият и най-влиятелният човек в света и целият политически елит във Вашингтон. Давид не беше толкова голям, колкото Голиат, нямаше много оръжия, но имаше надежда, имаше и прашка. Вие бяхте моята прашка и тази вечер с нея победихме Голиат.“

Последният демократ, спечелил избори за Сената от Тексас е Лойд Бентсън през 1988-та година. Демократите взеха и губенаторския пост - Джина Инохоса. А двамата първи празнуваха заедно зашеметяваща победа. 94 години демократите в Канзас чакаха да се върнат на власт. Пастор Адам Хамилтън спечели сенаторското място.

Адам Хамилтън, кандидат на Демократическата партия за Сената: „За първи път от почти цял век, при това в щат, в който едва 25% от хората са демократи. Жителите на Канзас - републиканци, назависими избиратели и демократи заявяват ясно, че това, което се случва във Вашингтон е неприемливо.“

Абдул ел-Сайед, избран за сенатор от щата Мичиган: „My name is Abdulrahman Mohamed El-Sayed.“

Абдул ел-Сайед спечели една от най-кървавите битки в щата Мичиган и ще бъде първият сенатор - мюсюлманин. В опит да го уязви, президентът Тръмп дори съживи спомените от терористичните атаки от 11-ти септември и го наричаше „джихадист".

Абдул Ел Сайед, кандидат на Демократическата партия за Сената: „Джей Ди, хабиби, има нещо особено иронично в това, че според Конституцията през януари ще бъдеш длъжен лично да ме закълнеш като сенатор.“

Айова и Охайо, които твърдо стояха зад Тръмп през последното десетилетие, се оцветиха в синьо. Охайо е особено болезнен, след като там сенатор беше вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Ейми Актън грабна губернаторското място, а миналото ѝ е като излязло от героите на Джей ди Ванс в книгата му „Елегия за планинците", в която описва типичните избиратели на Тръмп.

Ейми Актън, избрана за губернатор на щата Охайо: „Никога не съм си представяла, че от бездомна ще стана доктор, а какво остава да съм и следващият губернатор на Охайо.“

Тя спечели срещу Вивек Рамасвами - един от най-ярките поддръжници на Тръмп.

Вивек Рамасвами, кандидат за губернатор на Охайо: „Това е тежка нощ за републиканците в цялата страна.“

Глътка въздух за републиканците беше щата Флорида, където за първи път ще имат губернатор от афроамерикански произход.

Байрън Доналдс, избран за губернатор на Флорида: „Г-н Президент, искаме да чуете от Флорида, че ние все още сме червени.“

Оттук нататък най-важните отношения в политиката ще са тези между Доналд Тръмп и най-вероятния следващ председател на Долната камара - Хакийм Джефрис.

Снимки: БТА

Хакийм Джефрис, конгресмен от Ню Йорк: „От днес започва голямото завръщане на Америка. Американският народ се произнесе на север, на юг, на изток, на запад и в средния запад, от едното крайбрежие до другото, и всички казаха ясно - стига екстремизъм, стига корупция.“

Най-неочаквана беше лекотата, с която демократите превзеха мнозинството в Сената.

Чък Шумър, лидер на демократите в Сената: „И искаме да кажем 4 думи на американския народ - Облекчението е на път.“

Демократите дълго ще празнуват сеизмичната вълна, остава да видим дали ще работят така, че тя продължи и на президентските избори през 2028-ма.

#победа на изборите #синя лавина #САЩ #Конгрес

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