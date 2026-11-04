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Жечо Станков: Държавата гори, а управляващите проверяват дали им подаваме вода или бензин

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Чете се за: 12:45 мин.
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Бившият енергиен министър и депутат от ГЕРБ-СДС настоява за намаляване на ДДС и акциза върху горивата, както и за връщане на ежемесечните компенсации за бизнеса заради скъпия ток

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нашата държава гори, а ние тичаме с кофа вода, за да помогнем. Управляващите обаче са толкова притеснени, че започват да проверяват дали им подаваме вода или бензин“. С тези думи депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на енергетиката Жечо Станков коментира действията на правителството по отношение на високите цени на горивата и електроенергията в „Още от деня“. Той отхвърли обвиненията, че опозицията създава излишно напрежение непосредствено преди приемането на бюджета. По думите му проблемите в енергетиката и отражението им върху икономиката изискват незабавни мерки.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Като човек, който се занимава с политика, бил е шест години заместник-министър и една година министър, достатъчно дълго време пазих тишина по важни теми. Смятам, че колегите от „Прогресивна България“ трябва да видят, че къщата гори. Нашата държава гори от гледна точка на това, че високите цени на тока, газа и горивата се плащат в крайна сметка не само от бизнеса, но и от битовите потребители. Това продължава от месеци.“

Бившият енергиен министър посочи, че България е на второ място в Европа по инфлация според цитираните от него данни на европейската статистика за предходния месец. Според Станков основен фактор за това са високите цени на горивата. Той припомни, че е внесъл предложение за решение в Народното събрание, с което правителството да бъде задължено да подготви и изпрати документи до Европейската комисия за получаване на разрешение за намаляване на акциза и ДДС върху горивата.

„Предложението ни е да дадем шанс на правителството да подаде документи в Брюксел и да поиска възможност за по-нисък акциз на горивата и по-ниско ДДС. Това би позволило цените на колонките да бъдат намалени с до 40 евроцента за българските граждани. С колко точно ще бъдат намалени - с 40, 30, 20 или 10 евроцента, ще реши правителството в зависимост от възможностите на бюджета“, обясни депутатът.

По думите му дори само намаляването на допълнителните приходи от ДДС, които държавата получава заради поскъпването на горивата, би могло да доведе до незабавно понижение на цените с 13-14 евроцента.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Помните, че преди началото на войната в Близкия изток горивата бяха около едно евро, а сега са две евро. Именно заради това предлагаме Министерството на финансите да изпрати необходимите документи в Брюксел, така че да получим разрешение за прилагане на мерки и под минималните прагове на акцизите.“

Той даде за пример Хърватия, която по думите му е получила разрешение от Европейската комисия за подобни мерки за период от шест месеца.

„Хърватите го направиха преди четири месеца. Запознахме се с документите, които са подали, и решихме да дадем 100 дни толеранс на правителството. След като този срок изтече и необходимите действия не бяха предприети, аз лично подготвих документите и заедно с колегите ги внесохме в Народното събрание“, заяви той.

Станков подчерта, че подобни мерки вече са прилагани и в други европейски държави, сред които Испания, Полша и Германия. Според него забавянето има пряка финансова цена за българските граждани и бизнеса.

„В страната се консумират около три милиарда литра горива годишно. Един месец забавяне означава приблизително 300 милиона литра. Ако говорим за възможно намаление от 40 евроцента на литър, това са над 120 милиона евро месечно, които остават като допълнителен разход за българските домакинства и бизнеса. Затова не можем да си позволим да бездействаме“, коментира депутатът.

Той заяви, че ГЕРБ-СДС няма да се откаже от предложението си и ще го внесе отново през следващия месец, ако не бъде разгледано. Другото предложение на Станков е свързано с компенсациите за небитовите потребители на електроенергия. Той настоява да бъде възстановен механизмът за 100% компенсация над прага от 92 евро за мегаватчас – схема, която е била прилагана по време на неговия мандат като министър на енергетиката.

Станков даде пример с предприятие, което обичайно плаща 1000 евро за електроенергия, но заради поскъпването получава сметка от 2500 евро. Той отхвърли критиките, че предложението е продиктувано единствено от позицията на ГЕРБ-СДС като опозиция. По думите му настоящият механизъм на управляващите не осигурява необходимата сигурност за бизнеса, тъй като предвижда компенсациите да бъдат изплащани на по-късен етап.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Настоящият механизъм казва на бизнеса, че след като днес получи сметката си, след десет месеца може да получи компенсация, ако има достатъчно средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това не е предвидимост. Бизнесът има нужда от помощ сега, когато получава високата сметка, а не след десет месеца.“

По негови изчисления във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще остане излишък между 350 и 400 млн. евро, който според него е достатъчен за осигуряване на ежемесечни компенсации за бизнеса.

„Направих съответните сметки и според мен тези средства са напълно достатъчни, за да може да се предоставя ежемесечна помощ на бизнеса. Целта е високата цена на електроенергията да не се пренася върху етикетите в магазините, защото в крайна сметка всички ние ще платим тази цена“, допълни той.

По повод изказването на премиера, че цените на електроенергията и парното за домакинствата няма да се увеличават, въпреки поскъпването на природния газ, Станков заяви, че подобно твърдение не отчита реалното отражение на енергийните цени върху потребителите.

Той припомни, че по време на мандата му като министър е договорено с Европейската комисия българските домакинства да останат на регулиран пазар.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Цената за българските домакинства не се променя по една-единствена причина – в качеството си на министър договорих с Европейската комисия те да останат на регулиран пазар. Това означава, че всяка година на 1 юли се взема решение каква ще бъде цената до 30 юни на следващата година. Затова не очакваме рязък скок в сметките за ток на домакинствата.“

Според Станков обаче това не означава, че поскъпването на електроенергията не достига до гражданите. Напротив то се отразява върху разходите на бизнеса, а впоследствие и върху цените на стоките и услугите.

„Когато отидете до пекарната и видите, че баничката вместо едно евро и 50 цента вече струва едно евро и 80 цента, тогава разбирате, че за скъпия ток не плаща само баничарницата. Плащате го и вие на гишето. Именно това се опитваме да предотвратим с нашите предложения – да подадем кофа с вода, за да потушим пожара. Управляващите обаче не виждат и не разбират дали това е вода, а проверяват дали не е бензин“, заяви депутата.

Станков уточни, че в сектор „Енергетика“ няма координирани действия между опозиционните формации.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Специално в сектор „Енергетика“ нямаме общи действия. Те си внасят техните предложения, ние си внасяме нашите. Знаете, че избягвам да говоря по много различни теми. В енергетиката действаме по конкретни проблеми. Предложението за горивата днес не влезе в заседанието, предложението за тока не влезе в енергийната комисия. Това са действия, чиито резултати ще се видят съвсем скоро.“

Той предупреди, че без възстановяване на компенсациите за бизнеса сметките за електроенергия могат да се увеличат значително.

„На 10-о число излизат фактурите за бизнеса. Гарантирам ви, че разликата между юнските и октомврийските фактури ще бъде между два и два пъти и половина по-високи, ако не бъде прието решението, което предлагаме“, заяви Станков.

Друга тема в разговора беше спорът около втория пенсионен стълб и обсъжданите промени в пенсионната система. Станков определи като положително развитието, при което според него е било спряно намерението за промяна на механизма. Той използва сравнение между личните пенсионни спестявания и солидарния пенсионен фонд, за да обясни опасенията си.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: „Ако имате лична касичка, която ви гарантира вашата пенсия – ваш личен пенсионен фонд, в който стоят вашите пари. Дори нещо да се случи с вас, вашите деца могат да отидат и да вземат тези пари. А след това имате солидарния фонд, в който вкарвате пари, но те отиват при някого другиго, докато дойде време вие да се пенсионирате. И някой искаше да открадне касичката вкъщи, която стои и ви принадлежи. Искаше да я национализира и да я прибере в една чужда каса.“

По думите му действията на опозиционните партии са помогнали този план да бъде спрян.

„С това, което се случи на последната бюджетна комисия, всички опозиционни партии прозряха нещо, което е нередно. Сигурен съм, че това беше основата колегите от „Прогресивна България“ да се откажат от тези си планове. Това щеше да доведе до реално намаляване на пенсиите на хората – веднъж им прибираш парите в солидарния фонд, а на второ място ги ощетяваш, защото щяха да получават по-ниски пенсии“, коментира депутатът.

Жечо Станков коментира и критиките на управляващите към наследството на предишното управление, включително констатациите в доклада на Сметната палата за дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според него проверката е била възложена с предварително зададени изводи.

„По наша информация това, което е възложено на колегите от Сметната палата, е било с предизвестен край. В тяхната задача е било записано какво трябва да установят. Ако възлагате проверка, няма ли да кажете: проверете и установете сами? А тук директно са им написали какво да установят“, заяви той.

Станков оспори част от изводите за поемането на финансови ангажименти от АПИ и заяви, че по време на управлението на ГЕРБ не са били поемани задължения, които не могат да бъдат изпълнени.

Вижте целия разговор във видеото

#цена на ток #парното #ГЕРБ-СДС #Жечо Станков

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