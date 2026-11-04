Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило

Недостигът в бюджета на ДОО ще бъде компенсиран с повече контрол и приходни мерки. Това каза социалният министър Наталия Ефремова. Тя обяви, че от 1 юли пенсиите се предвижда да бъдат осъвременени по швейцарското правило.

660 евро минимална работна заплата от 1 януари определи правителството. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро, съобщи социалният министър.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Вдигането на минималните и максималните осигурителни прагове дава по-голям приход в бюджета на ДОО. За съжаление не са достатъчни тези прагове, тъй като вдигането не е с много големи стъпки нагоре, а толкова, колкото могат да бъдат понесени от хората и от гражданите, и от бизнеса."

Бизнесът е против увеличаването на максималния осигурителен доход.

Мария Минчева, зам.-председател на БСК: "Това не позволява за бизнеса да има някаква предвидимост. Не може през август да се оповестява едно число с намерение да не се увеличава за следващата година и само няколко месеца по-късно ние вече говорим за ново увеличение. Ние не знаем каква е идеята зад едно подобно увеличение и каква дългосрочна цел преследваме."

Предвижда се майчинството през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "От 50% на 75% увеличаване обезщетението, което се дължи на майката, когато се върне на работа."

Семейство Горанови от Русе пресмятат, че и след увеличението от 1 януари, майчинството няма да им стига.

Александра Горанова: "На седмица са поне 100 евро за мляко. 4 седмици са 400 евро. Ток, вода, телефони, дрехи. И ние ядем, освен адаптираното мляко и ние ядем също."

75% от обезщетението не е достатъчен стимул за Алескадра да се върне на работа по-рано.

Александра Горанова: "Частната детска ясла и градина са между 300 и 600 евро на месец Абсолютно немислимо." Християн Горанов: "На една година детето да ходи на ясла за нас е твърде рано. Така или иначе паричките няма да стигат. Криво ляво ще се оправяме и това е."

За да намалят разходите, властта готви пакeт от мерки за ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения. Планира и ремонт на закона за личната помощ.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Така че да можем да съчетаем този пакет и да водим борба с фалшивите ТЕЛК- ове и в същото време да гарантираме на хората, които се нуждаят от подкрепа, че тя ще бъде осигурена в пълен и дори по-добър размер спрямо техните нужди."

Предвижда се новите правила да влязат в сила през следващата година.

По темата работиха Альоша Шаламанов и Николай Рачев



