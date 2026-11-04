Премиерът Румен Радев увери, че няма да има увеличение на цената на парното

Няма да има увеличение на цените на тока и парното за бита. Премиерът Радев прави за втори път в последните дни тази заявка. Този път и след новината, че все пак цените на газа ще се вдигнат с близо 33 на сто. В очакването на публикуването на бюджета за 2027-ма Радев определи действията на предишните управляващи като „финансов разгул и счетоводни трикове".

До края на отоплителния сезон цената на тока и парното няма да се увеличава за битовите потребители, това отново потвърди премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание, той коментира и критиките на опозицията за национализация на втория пенсионен стълб като определи информацията като невярна. Вицепремиерът Атанас Пеканов пък коментира предстоящия бюджет. Премиерът Румен Радев за втори път изрази гаранция, че цената на тока и парното за битовите потребители няма да се повишава въпреки 33% скок на синьото гориво за ноември. И подчерта, че у нас газа е с близо 40% по-евтин от този на европейската борса.

Румен Радев, министър-председател: „КЕВР е независим регулатор и за разлика от други, нашето правителство не се меси в неговата работа. Цената на тока и парното няма да се увеличава.“

Радев отрече и изнесената от опозицията информация за предвидена национализация на част от втория пенсионен стълб. Подобна заявка направи и социалният министър.

Румен Радев, министър-председател: „Несъстоятелни са и истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите.“

Подобна заявка направи и социалният министър. Наталия Ефремова отрече да са водени разговори за трансфери от втория към първия пенсионен стълб.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ние имаме дискусии с пенсионните дружества по отношение на това как да подобрим и да гарантираме пенсиите на хората, как да има по-добра доходност, но разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб - към Държавното обществено осигуряване - не се водят.“

На въпрос как Европейската комисия е реагирала на представения от България бюджет вицепремиерът отговори:

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Разбира се, че сме стигнали до някакъв консенсус щом ще бъде представен в петък, имаме позитивна светлина да го представим, да. Правим всички възможни усилия да се намали дефицита възможно най-много. В същото време обаче, както сме отчитали, запазваме подоходната политика, запазваме данъчните, помощ, социална политика, дори за децата и семействата.“

Снимки: БТА

Като съкрушителна диагноза за предишното управление определи премиерът публикуваните три одитни доклада на Сметната палата.

Румен Радев, министър-председател: „Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3%, реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължават да тежат и на бюджета за 2027 година.“

Премиерът даде заявка за възстановяване на бюджетната дисциплина чрез новата план-сметка, която се очаква да бъде представена до края на седмицата.