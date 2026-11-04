БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Румен Радев увери, че няма да има увеличение на цената на парното

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма да има увеличение на цените на тока и парното за бита. Премиерът Радев прави за втори път в последните дни тази заявка. Този път и след новината, че все пак цените на газа ще се вдигнат с близо 33 на сто. В очакването на публикуването на бюджета за 2027-ма Радев определи действията на предишните управляващи като „финансов разгул и счетоводни трикове".

До края на отоплителния сезон цената на тока и парното няма да се увеличава за битовите потребители, това отново потвърди премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание, той коментира и критиките на опозицията за национализация на втория пенсионен стълб като определи информацията като невярна. Вицепремиерът Атанас Пеканов пък коментира предстоящия бюджет. Премиерът Румен Радев за втори път изрази гаранция, че цената на тока и парното за битовите потребители няма да се повишава въпреки 33% скок на синьото гориво за ноември. И подчерта, че у нас газа е с близо 40% по-евтин от този на европейската борса.

Румен Радев, министър-председател: „КЕВР е независим регулатор и за разлика от други, нашето правителство не се меси в неговата работа. Цената на тока и парното няма да се увеличава.“

Радев отрече и изнесената от опозицията информация за предвидена национализация на част от втория пенсионен стълб. Подобна заявка направи и социалният министър.

Румен Радев, министър-председател: „Несъстоятелни са и истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите.“

Подобна заявка направи и социалният министър. Наталия Ефремова отрече да са водени разговори за трансфери от втория към първия пенсионен стълб.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ние имаме дискусии с пенсионните дружества по отношение на това как да подобрим и да гарантираме пенсиите на хората, как да има по-добра доходност, но разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб - към Държавното обществено осигуряване - не се водят.“

На въпрос как Европейската комисия е реагирала на представения от България бюджет вицепремиерът отговори:

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Разбира се, че сме стигнали до някакъв консенсус щом ще бъде представен в петък, имаме позитивна светлина да го представим, да. Правим всички възможни усилия да се намали дефицита възможно най-много. В същото време обаче, както сме отчитали, запазваме подоходната политика, запазваме данъчните, помощ, социална политика, дори за децата и семействата.“

Снимки: БТА

Като съкрушителна диагноза за предишното управление определи премиерът публикуваните три одитни доклада на Сметната палата.

Румен Радев, министър-председател: „Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3%, реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължават да тежат и на бюджета за 2027 година.“

Премиерът даде заявка за възстановяване на бюджетната дисциплина чрез новата план-сметка, която се очаква да бъде представена до края на седмицата.

#парното #Наталия Ефремова #цените на тока #Атанас Пеканов #Румен Радев #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
2
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
3
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
5
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
6
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Икономика

Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
Продължава спорът между управляващи и опозиция за средствата от втория пенсионен стълб Продължава спорът между управляващи и опозиция за средствата от втория пенсионен стълб
Чете се за: 04:47 мин.
Илияна Йотова: Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток Илияна Йотова: Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток
Чете се за: 02:37 мин.
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени, "Топлофикация София" не е готова за зимата Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени, "Топлофикация София" не е готова за зимата
Чете се за: 01:37 мин.
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Вдигане на тежести
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ