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Атанас Пеканов: Започва подготовка за програмиране на между 15 млрд. и 20 млрд. евро от следващия европейски бюджет

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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атанас пеканов българия започва подготовка програмиране млрд млрд евро следващия европейски бюджет
Снимка: БТА/Архив
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В Министерския съвет днес започваме официална процедура по планиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет и следващия програмен период. Става въпрос за периода 2028-2034 година. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов.

"България, както и всички други страни-членки, трябва да изготви единен национален и регионален план за партньорство. Той ще съдържа инвестиции и реформи по начина, по който това познаваме от Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за национален план, който да отговаря на националните приоритети. По високи икономически растеж, социално сближаване, образование на най-високо на световно ниво, здравеопазване, достъпно за цяла България, инфраструктурни проекти, енергийни проекти, проекти в сферата на транспорта, свързаността, такива, които да правят икономиката ни и обществото ни по-силни", каза вицепремиерът.

"През следващата седмица ще направим първа среща официално с всички министерства, ще дадем текущите насоки, моментните насоки на Европейската комисия как е структуриран този процес. Предстоят месеци на дискусии, за да изготвим един план, който отговаря на националните нужди, на приоритетите на нашето правителство, както и на нуждите на цялото общество. Ще поканя в следващите две седмици и социалните партньори, национално представените работодатели, синдикатите и работодателските организации. Общата сума на този бъдещ план все още не е фиксирана, тъй като я определят важни, трудни, интензивни преговори на европейско ниво по линия на целия размер на следващия европейски бюджет. Мога да кажа, че става въпрос за между 15 и 20 милиарда евро, които трябва да бъдат програмирани, планирани към инвестициите, които ще правим. Трябва да бъдат ясно обосновани реформи, които да движат България напред и да отговарят на специфичните за страната ни препоръки, които получаваме от Европейската комисия. Тези средства трябва да стигнат до най-ефективен начин така, че да помогнат на икономическия растеж и на българското общество", посочи още той.

На въпрос дали е възможно да бъде свален дефицита от това, което вече е заложено като прогноза към момента, Пеканов отговори, че се правят всякакви усилия да се намали.

#вицепремиерът Атанас Пеканов #Атанас Пеканов #европейски бюджет #бюджетен дефицит

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