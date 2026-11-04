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Унгария разсекрети досиетата на 60 000 бивши информатори на политическата полиция от комунистическия период

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
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Унгария разсекрети досиетата на политическата полиция от комунистическия период, в които фигурират имената на десетки хиляди информатори на репресивния апарат.

36 години всички опити в тази насока се проваляха.

Имаше и критики, че властите не желаят да осветят евентуална принадлежност на политици, които още са на власт. Имаше и слухове, че бившият премиер Виктор Орбан е бил информатор, но името му не излезе в публикуваните списъци.

Днес се навършват 70 години от потушаването на унгарския бунт срещу комунистическия режим през 1956 г.

Цифрова база данни с имената и досиетата на около 60 000 бивши информатори е онлайн от тази сутрин. Втора серия архиви с повече подробности за около 9000 доносници ще бъде достъпна от февруари, като част от информацията, включително сексуалната ориентация, ще остане скрита.

Унгарската тайна полиция е използвала 150 000 информатори в продължение на 40 години, но данни са налични за около една трета от тях. Много от досиетата се смятат за унищожени по време на антикомунистическото въстание през 1956 г. или при падането на режима през 1989 г.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Всички сме съгласни, че това трябваше да стане докато повечето от жертвите и извършителите са били живи."

Дебатът за отварянето на досиетата в Унгария продължава десетилетия. През 2002 г. тогавашният премиер социалист Петер Медеши беше компрометиран след разкритие, че е бил агент.

Година по-късно беше установен режим, който позволява на следени лица да узнаят единствено кой е докладвал за тях. Останалите данни обаче останаха недостъпни.

Сегашният премиер Петер Мадяр сложи край на дългото управление на Виктор Орбан на избори през април с обещание за "смяна на режима".

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Бих искал да помоля всички да се отнесат с достойнство и човечност към тази закъсняла смяна на режима, към това дългоочаквано публикуване на документи, към това забавено разкриване на досиета. Много семейства сега ще се сблъскат с трудна истина, често свързана с починал техен близък."

Историци предупреждават да не се заклеймяват хора само заради присъствие на името им в базата данни. Изследователи изтъкват, че много хора са били вербувани, но не са предоставяли информация, поемайки огромен риск.

#комунистически тайни служби #отваряне на досиетата #Унгария

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