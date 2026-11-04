Какво ще се промени за световната политика след междинните избори в САЩ?

Историческа нощ за Демократическата партия, която вече контролира и двете камари на Конгреса. Не един и два исторически момента имаше в изборната нощ отвъд океана - всичко за победителите и победените и какъв ще е ефектът от „синьото цунами"? „Вартоломеевата нощ", „кървава баня" - това бяха само част от думите, с които се описва 3-ти ноември.

Не е изненада, че управляващата партия губи на междинните избори, изненадата беше с каква лекота демократите грабнаха контрола и в двете камари. За много първи пъти ще говорим в следващите минути, но едно е факт на следващия ден - във Вашингтон вече има политически баланс и на Доналд Тръмп ще му е трудно. Победата в Долната камара на Конгреса беше очаквана. При преброени 367 места от общо 435 - демократите отнеха на републиканците 25 места и разпределението е 228 демократи, срещу 139 републиканци.

И Сенатът вече е преобладавщо син - 54 са сенаторите от Демократическата партия, срещу 44 републиканци. Две места остават непреброени.

Демократите проникнаха надълбоко в републиканска територия. Посиняха щати, за които никой не е предполагал, че ще се подадат на вълната. Най-болезнено беше в Тексас - със сенатор демократ - Джеймс Таларико, отива си и досегашният губернатор - съюзник на Тръмп и начело застава латиноамериканка.

Снимка: БТА

В Канзас - щатът на фермерите, недоволни от високите цени на горивата, за първи път от почти век начело застава демократът Адам Хамилтън.

За първи път в Сената влиза мюсюлманин - Абдул ел-Сайед от Мичиган.

За първи път Джорджия и Флорида имат губернатори от афроамерикански произход - Кийша Ланс Ботъмс и Байрън Доналдс.

За първи път има и сенатор - открито хомосексуален - Крис Папас в Ню Хемпшир. Демократите са опиянени от вкуса на победата.

Първата реакция на Доналд Тръмп беше да се дистанцира от загубилите и обвини републиканците за слабото представяне.

Сред обясненията за случилото се е, че американският гласоподавател както винаги гласува с портфейла си, и инфлацията и рекордно високите цени на горивата със сигурност са повлияли върху резултата. Вотът ще има влияние и върху външната политика на Съединените щати, а се разглежда и като индикация за тенденция за предстоящите избори в Европа.

АНАЛИЗ

Резултатът от победата на Демократическата партия очаквано предизвика международни реакции - от бурна радост до умерен оптимизъм.

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