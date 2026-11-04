БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:05 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо америанците гласуваха срещу политиката на Доналд Тръмп?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:37 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вот в подкрепа на демократите или вот против политиките на Тръмп - кое надделя в американския избирател? Еднозначен отговор няма. Американският гласоподавател както винаги гласува с портфейла си, и инфлацията и рекордно високите цени на горивата повлияха. Но какво означава този вот за външната политика на Съединените щати и дава ли и индикации за тенденция и за предстоящите избори в Европа?

Не толкова сблъсък на идеи, колкото избор на "по-малкото зло" и начин да покажат разочарованието си - с тази нагласа според експерта по политически науки проф. Дейвид Шулц, американските избиратели са отишли до секциите.

- „Проф. Шулц - синя вълна и гласуване "за" демократите или наказание за републиканците заради политиките на Доналд Тръмп - какво се случи тази нощ?“

проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета „Хамлин" в Минесота: „Тази нощ станахме свидетели на комбинация и от двете, но най-вече на отхвърляне на републиканците и Доналд Тръмп, което не означава непременно подкрепа за демократите. Те обаче се възползваха от „анти-Тръмп" вълната и от неизпълнените му обещания - това да не въвлича страната във война, да не се покачват цените на продукти от първа необходимост като хляб, яйца или бензин. Едно от най-важните правила в политиката е - спазвай си думата и не лъжи хората.“

Матю Бойс, бивш зам. - помощник държавен секретар на САЩ: „Ще отнеме време да осмислим какво точно се случи. Много е важно да анализираме какво се случва под повърхността, защото има много фактори, които не са очевидни. От една страна всички междинни избори са референдум за действащия президент и ако погледнем и предишните няколко тура - винаги сме свидетели на значително разместване в Конгреса.“

Матю Бойс е бивш заместник-помощник държавен секретар по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Тогава отговаря за Югоизточна Европа.

Матю Бойс, бивш зам.-помощник държавен секретар на САЩ: „Тръмп фокусира твърде голямо внимание върху себе си по време на кампанията. Голяма част от ключовите битки обаче бяха спечелени от кандидати, каквито американците не са свикнали да избират - крайнолеви демократи. Тези избиратели, които си мислят, че днешната Демократическа партия, с настоящите си политики, може да реши икономическите им проблеми, ще останат разочаровани. Защото политиките им са по-леви от всякога, а това никога не е било предпоставка за развита икономика. Избирателите изпратиха сигнал, че искат повече баланс между партиите във Вашингтон, но извадиха и червен картон на президента.“

Две тежки години във вътрешнополитически план, но свобода на действие във външната политика, очертават експертите за остатъка от мандата на Тръмп.

проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета "Хамлин" в Минесота: „Американският президент има много по-голямо влияние във външнополитически план и въпросът сега е до каква степен демократите ще могат да му се намесват по въпроси като Израел, Украйна или това да го накарат да прекрати войната срещу Иран. Със сигурност ще станем свидетели на много битки между Белия дом и Конгреса. Въпросът е дали републиканците в двете камари ще се съобразяват с Тръмп или ще му се противопоставят сега, когато вече няма от какво да се страхуват, защото именно републиканското крило, най-силно приближено на Тръмп, загуби местата си в Конгреса.“

Матю Бойс, бивш зам.-помощник държавен секретар на САЩ: „Той има много правомощия и можем да очакваме да ги използва.“

Ще важи ли и в този случай твърдението, че ако Америка кихне, целият свят настива или отливът на подкрепа за Тръмп и републиканците не означава непременно разместване на пластовете и в Европа - въпрос, който няма еднозначен отговор.

Матю Бойс, бивш зам.-помощник държавен секретар на САЩ: „В много европейски държави наблюдаваме същия възход на десния политически спектър, но и същите остри реакции срещу тази вълна. Мисля, че повечето предстоящи избори в Европа ще бъдат решени от вътрешнополитически въпроси, не вярвам гражданите да са повлияни от това какво се случва с президента на Съединените щати. Това, че Тръмп в момента е отслабен, ще повлияе на партиите, които му симпатизират и които по един или друг начин са разчитали на близки отношения с него.“

проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета "Хамлин" в Минесота: „Голяма част от изборните резултати - в Съединените щати, но и в Бразилия, ако щете и у вас в България - са движени от една страна от икономика, но от друга - от смяната на поколенията. Виждаме го в Испания също - има смяна на поколенията, които първо бяха увлечени от по-консервативни идеи, а по-късно ги отрекоха. Комбинацията от икономически проблеми, но и все по-голямо подмладяване на гласоподавателите, ще диктува изборите в следващите няколко години.“

По темата работиха: Тоня Димитрова, Джанан Дурал

#Доналд Тръмп #САЩ #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
2
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
3
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
4
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
5
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
6
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: САЩ и Канада

Какво ще се промени за световната политика след междинните избори в САЩ?
Какво ще се промени за световната политика след междинните избори в САЩ?
След синята лавина: Смяна на властта в конгреса в САЩ След синята лавина: Смяна на властта в конгреса в САЩ
Чете се за: 05:47 мин.
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в Конгреса на САЩ Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в Конгреса на САЩ
Чете се за: 06:42 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите "Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
Чете се за: 02:02 мин.
Джони Деп може да се завърне в „Карибски пирати“ 6? Джони Деп може да се завърне в „Карибски пирати“ 6?
Чете се за: 03:05 мин.
Учени ще изследват как мозъкът получава и използва енергия и как това се отразява на неговата работа Учени ще изследват как мозъкът получава и използва енергия и как това се отразява на неговата работа
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:05 мин.
Вдигане на тежести
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ