Трети ден в правната комисия изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

Парламентарната правна комисия вече трети ден изслушва кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Днес на въпросите на депутатите отговарят номинирани за Прокурорската колегия. Иво Никодимов следи процедурата.

Андрей Янкулов: "В крайна сметка, които и от нас да изберете, ще започнат един доста срочни дейности по кариерно израстване на магистратите, блокирано до момента, което разбира се трябва да бъде адмирирано. Най-важното обаче на мен ми се струва да си отговорим на въпроса каква е, когато говорим за прокуратурата, предмет на днешната среща тук, каква е институционалната среда в тази институция в момента. Очевидно днес се намираме в критичен момент за правосъдието."

проф. Веселин Вучков: "Ако да кажем, в рамките на една, две години, или към средата на един потенциален мандат като членове на Висшия съдебен съвет отново се продуцира пред обществеността подобно явление като преди 19 години, Мартин Божанов - Нотариуса през последните 4-5 години или Пепи Еврото и клуб "Осемте джуджета", на практика оценката на работата и на бъдещия висш обществен съвет не може да бъде друга освен провал. Основният проблем е изключителното и прекомерно забавяне на конкурсните процедури и това е първопричината за голяма част от проблемите, като например неравномерната натовареност, проблемът с командировките, проблемът с напрежението между колегите и разликите в заплащанията."