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Трети ден в правната комисия изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Парламентарната правна комисия вече трети ден изслушва кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Днес на въпросите на депутатите отговарят номинирани за Прокурорската колегия. Иво Никодимов следи процедурата.

Проф. Екатерина Салкова: "Съдебната система се намира в изключителна криза, противопоставяне на цели структури. Последните месеци се стигна до безпрецедентна конфронтация между ВКС и бившия и.ф. главен прокурор."

Андрей Янкулов: "В крайна сметка, които и от нас да изберете, ще започнат един доста срочни дейности по кариерно израстване на магистратите, блокирано до момента, което разбира се трябва да бъде адмирирано. Най-важното обаче на мен ми се струва да си отговорим на въпроса каква е, когато говорим за прокуратурата, предмет на днешната среща тук, каква е институционалната среда в тази институция в момента. Очевидно днес се намираме в критичен момент за правосъдието."

проф. Веселин Вучков: "Ако да кажем, в рамките на една, две години, или към средата на един потенциален мандат като членове на Висшия съдебен съвет отново се продуцира пред обществеността подобно явление като преди 19 години, Мартин Божанов - Нотариуса през последните 4-5 години или Пепи Еврото и клуб "Осемте джуджета", на практика оценката на работата и на бъдещия висш обществен съвет не може да бъде друга освен провал. Основният проблем е изключителното и прекомерно забавяне на конкурсните процедури и това е първопричината за голяма част от проблемите, като например неравномерната натовареност, проблемът с командировките, проблемът с напрежението между колегите и разликите в заплащанията."

проф. Екатерина Салкова: "Няма как да не призная, че съдебната система се намира в много тежка институционална криза.Това, което бих искала да отбележа тук, че според мен последните месеци се стигна до безпрецедентна конфронтация между Върховния касационен съд и изпълняващия функциите главен прокурор вече бивш, разбира се, тази конфронтация, допълнително ерозира общественото доверие в съдебната система и няма как спада в авторитета на съдебната система да не се отрази върху превенцията съответно върху поведението на гражданите."

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#кандидати за ВСС #трети ден #прокурорска колегия #изслушване #правна комисия

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