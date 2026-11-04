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Великобритания и Франция оглавяват военни учения в подкрепа на Украйна

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Чете се за: 05:05 мин.
По света
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ebu bdquoкоалицията желаещитеldquo великобритания франция оглавяват съвместни военни учения подкрепа украйна
Снимка: DARYA NAZAROVA / AFP
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Великобритания и Франция ще оглавяват съвместното учение „Коалиция“ в Полша с участието на хиляди военнослужещи от 11 държави. Мащабните маневри ще се проведат от 9 до 22 ноември 2026 г. и ще проверят готовността на съюзниците да подкрепят Украйна и да възстановят нейните въоръжени сили след края на войната.

Това се съобщава на официалния уебсайт на британското правителство.

В учението участват 2800 военнослужещи от 11 страни: Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Обединеното кралство.

Маневрите предвиждат проверка на системите за командване и управление (command-and-control) на контингента, отработване на придвижването на личен състав, техника и доставки, както и оценка на това как различните компоненти могат ефективно да се интегрират и да действат как единна многонационална сила.

Освен сухопътния и въздушния компонент, турските сили ще разположат морски елемент на MNF-U в Истанбул, проверявайки мерките за разминиране на моретата с цел безопасното възстановяване на търговското корабоплаване към украинските пристанища.

Великобритания ще участва в учението с 300 военнослужещи. Както отбелязват от правителството, бойци от 7-а бригада на Британската армия („Пустинните плъхове“) ще отработват ключови логистични операции, докато изтребители Typhoon на Кралските военновъздушни сили и самолет-зареждач Voyager ще изпълняват мисии в небето. Изтребителите ще симулират осигуряването на безопасността на цивилния въздушен транспорт след възобновяването на полетите в небето над Украйна.

Командирът на Многонационалните сили в Украйна генерал-лейтенант Том Бейтман заяви:

„Това учение ще демонстрира, че Многонационалните сили в Украйна са реално, боеспособно и готово за бързо развръщане угрупование, което уплътнява сериозния ангажимент на страните от „Коалицията на желаещите“ към дългосрочната стабилност и сигурност на Украйна. Всеки ден MNF-U ще повишават готовността си да подкрепят Украйна след края на боевете, гарантирайки, че Въоръжените сили на Украйна ще се намират в най-силната позиция за сдържане на бъдеща агресия.“

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че ученията показват как Обединеното кралство, заедно с Франция и останалите съюзници, увеличава усилията си, „подготвяйки се за деня, когато в Украйна ще настъпи мир“.

„Това не е хипотетичен план, това е реално угрупование, готово да помогне на Украйна след прекратяването на бойните действия. Оглавявайки този процес заедно със съюзниците, ние защитаваме Великобритания и Европа в дългосрочна перспектива и изпълняваме поетия ангажимент да се грижим за сигурността на нашата страна. Сигурността на Украйна е наша сигурност и ние ще стоим рамо до рамо с нея толкова, колкото е необходимо“, каза той.

Учението „Коалиция“ (Exercise Koalicja) е първото голямо мащабно учение на Многонационалните сили в Украйна (Multinational Force Ukraine, MNF-U). MNF-U представлява военното крило на „Коалицията на желаещите“ — група от държави, поемащи ангажимент да засилят своята военна, икономическа и дипломатическа подкрепа за Киев.

В случай на настъпване на мир MNF-U ще съдействат за укрепването на бъдещата сигурност на Украйна чрез гарантиране на безопасността на украинското въздушно пространство и морета, както и чрез възстановяването на украинските въоръжени сили. Контингентът ще влезе на украинска територия единствено след пълното прекратяване на бойните действия и по официално искане на правителството в Киев. Силите няма да изпълняват миротворчески функции или задачи по мониторинг на режима на прекратяване на огъня.

MNF-U са под командването на британския тризвезден генерал, генерал-лейтенант Том Бейтман. Обединеното кралство оглавява MNF-U съвместно с Франция, като щаб-квартирата на силите предстои да се премести през тази година от Париж в Лондон.

През август президентът на Франция обяви, че съвместните пълномащабни военни учения на „Коалицията на желаещите“, създадена под ръководството на Великобритания и Франция, ще се проведат през октомври-ноември тази година.

Статия, написана от Nadiia Sobenko (Suspilne), първоначално публикувана на 3 ноември 2026 г.

#военнослужещи #Украйна #Великобритания #Франция

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